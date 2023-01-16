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***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.01.2023 14:35
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Selen Ertürk Mali İşler Yetkilisi - Yat.İliş.Böl.Üyesi 02.01.2020 02164899802 skaraman@gsdmarin.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102525


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SDTTR 75,35 345.629.504 % 10,00  
AKCNS 53,35 40.184.853 % 10,00  
ONCSM 41,14 2.873.423 % 10,00  
ARMDA 307,00 20.150.522 % 10,00  
DAGI 6,05 5.569.797 % 10,00  
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14:28 Alış Satış %  
Dolar 18,7856 18,7932 % 0,06  
Euro 20,3530 20,3653 % 0,07  
Sterlin 22,8883 23,0031 % -0,10  
Frank 20,2108 20,3326 % 0,04  
Riyal 4,9876 5,0126 % 0,05  
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14:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.918 1.918 -2,68  
Altın Gr. 1.158 1.159 -1,44  
Cumhuriyet 7.803 7.921 -55,00  
Tam 7.841 7.897 87,00  
Yarım 3.821 3.864 42,00  
Çeyrek 1.916 1.932 21,00  
Gümüş.Ons 24,19 24,22 -0,07  
Gümüş Gr. 14,61 14,63 -0,03  
B. Petrol 84,83 84,83 -0,45  
Seans Raporu 14:28
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