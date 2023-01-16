***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.01.2023 14:35
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Selen Ertürk Mali İşler Yetkilisi - Yat.İliş.Böl.Üyesi 02.01.2020 02164899802 skaraman@gsdmarin.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102525
BIST
14:345.130
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 144,92
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.140
En Düşük
4.981
14:3418,7948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
14:3420,3617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0108
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
14:341.158,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.158,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler14:28
|SDTTR
|75,35
|345.629.504
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|40.184.853
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.873.423
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.150.522
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.569.797
|% 10,00
|
|ODAS
|8,74
|2.354.648.086
|% -5,41
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|DOGUB
|12,22
|32.184.375
|% -3,70
|
|ADEL
|112,00
|8.347.042
|% -3,45
|
|THYAO
|143,60
|6.057.966.251
|% 6,61
|
|KOZAL
|567,90
|3.396.704.709
|% 6,95
|
|ASELS
|57,85
|2.896.913.209
|% 4,71
|
|EREGL
|40,84
|2.838.807.054
|% 1,19
|
|TUPRS
|533,50
|2.789.604.192
|% 4,57
|
|ODAS
|8,74
|2.354.648.086
|% -5,41
|
|EKGYO
|8,00
|1.981.181.158
|% 1,52
|
|YKBNK
|9,52
|1.548.957.718
|% 3,37
|
|KRDMD
|18,99
|2.625.251.998
|% 1,71
|
|ISCTR
|11,13
|1.244.513.135
|% 3,06
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7856
|18,7932
|% 0,06
|
|Euro
|20,3530
|20,3653
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,8883
|23,0031
|% -0,10
|
|Frank
|20,2108
|20,3326
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9876
|5,0126
|% 0,05
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-2,68
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.159
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|-55,00
|
|Tam
|7.841
|7.897
|87,00
|
|Yarım
|3.821
|3.864
|42,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.932
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,61
|14,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,83
|84,83
|-0,45
|
Seans Raporu
14:28
daha fazla
-
14:43MARKA
Yüzde 9.25 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 653, 518 adet işlem
-
14:42GMTAS
Yüzde 6.62 oranında artışla 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 402, 309 adet işlem
-
14:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 135, 84 artarak (% 3.07 ) 4, 564
-
14:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, TLMAN, OTTO, KOZAA, SOKE, ONCSM, KERVN, SDTTR, AKCNS, DAGHL
-
14:41
OTTO, TLMAN, DAGI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında