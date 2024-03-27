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***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.03.2024 17:07
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET TURGUT YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sanayici 05.11.1992 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye GSD Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, GSD Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, GSD Eğitim Vakfı Süresiz Müt.Kur.Üyesi (Başkan) ve Yönetim Kurulu Başkanı, MTY Delta Denizcilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet A Grubu Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
ENGİN KAM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 22.12.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili GSD Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, GSD Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Evet A Grubu Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
ÖMER ASIM ÖZGÖZÜKARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hesap Uzmanı 31.05.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi GSD Holding A.Ş. - Bağımsız Y.K.Üyesi - Denetim, Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Koza Y.M.M. Limited Şirketi Ortak, Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisleri ve Devremülk İşletmeleri A.Ş. YK Üyesi Evet B Grubu Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 677830 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim, Denetim ve Aday Gösterme Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması ve Ücret Komitesi Üyesi
SEDAT TEMELTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hesap Uzmanı 31.05.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi GSD Holding A.Ş. - Bağımsız Y.K.Üyesi - Riskin Erken Saptanması ve Ücret Komitesi Başkanı - Denetim Komiyesi Üyesi, GSD Faktoring A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi, GSD Eğitim Vakfı Denetim Kurulu Üyesi Evet B Grubu Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 677830 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Ücret Komitesi Başkanı - Denetim,Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Komitesi Üyesi
HAKAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Gemi Mühendisi 03.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür GSD Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, GSD Eğitim Vakfı Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi, GSD Shipping B.V. YK. Üyesi, Cano Maritime Limited YK. Üyesi, Dodo Maritime Limited YK. Üyesi, Hako Maritime Limited YK. Üyesi, Zeyno Maritime Limited YK. Üyesi, Neco Maritime Limited YK. Üyesi, Mila Maritime Limited YK., Lena Maritime Limited YK. Üyesi, Nejat Maritime Limited YK. Üyesi, Nehir Maritime Limited YK. Üyesi, GSD Holding A.Ş. YK. Üyesi Evet 0.001 A Grubu Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAKAN YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Gemi Mühendisi Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Danışmanı GSD Eğitim Vakfı Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi, GSD Shipping B.V. YK. Üyesi, Cano Maritime Limited YK. Üyesi, Dodo Maritime Limited YK. Üyesi, Hako Maritime Limited YK. Üyesi, Zeyno Maritime Limited YK. Üyesi, Neco Maritime Limited YK. Üyesi, Mila Maritime Limited YK., Lena Maritime Limited YK. Üyesi, Nejat Maritime Limited YK. Üyesi, Nehir Maritime Limited YK. Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263279


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