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***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.06.2021 18:17



***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/06/2021
Karar Sayısı
961
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                               GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 
FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
KARAR TARİHİ: 9 Haziran 2021
KARAR SAYISI : 961
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
 
a) "Türkiye Finansal Raporlama Standartları"na göre, 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla düzenlenmiş, Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları ve Konsolide Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca yukarıda belirtilen tarihli ve sayılı kararla onaylanmıştır.
 
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları ve Konsolide Faaliyet Raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
 
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları, Şirketimiz'in, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüstçe yansıtmakta ve Şirketimiz'in Konsolide Faaliyet Raporu işin gelişimi ve performansını ve Şirketimiz'in konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıtmaktadır.
 
Saygılarımızla,
 
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş.
 
 
                                                          
Eyup Murat Gezgin
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi  
 
                                              
 
 
Sedat Temeltaş                                                             Ömer Asım Özgözükara                        
Denetim Komitesi Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi          Denetim Komitesi Bşk. ve Yönetim Kurulu Üyesi      
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941484


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