***GSDHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 16:38
***GSDHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDHO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825583
BIST
16:27103.483
En Yüksek
|Değişim
|: -5,58%
|| -6.117,82
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
103.480
16:276,1202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0326
|Açılış
|: 6,1140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
16:277,0253
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,1410
|Açılış
|: 6,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
16:27331,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 3,36
|Açılış
|: 331,08
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,06
|67.457.513
|% 14,69
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|23,82
|10.616.936
|% 6,82
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|ARSAN
|4,10
|15.327.819
|% -17,67
|
|VAKKO
|5,00
|53.559.665
|% -17,08
|
|AYCES
|8,49
|1.707.728
|% -14,93
|
|OYAYO
|6,61
|6.602.939
|% -14,93
|
|TGSAS
|4,61
|2.297.134
|% -14,79
|
|THYAO
|10,63
|761.223.091
|% -4,58
|
|ASELS
|28,02
|527.223.717
|% -6,10
|
|GARAN
|9,46
|283.621.184
|% -5,68
|
|TUPRS
|92,90
|217.506.459
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,28
|200.457.397
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,24
|139.728.898
|% -4,62
|
|YKBNK
|2,28
|200.457.397
|% -6,17
|
|ODAS
|1,89
|157.033.254
|% -8,70
|
|KARSN
|1,68
|129.681.771
|% -9,19
|
|THYAO
|10,63
|761.223.091
|% -4,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9968
|8,0369
|% 1,10
|
|Frank
|6,5904
|6,6301
|% 2,05
|
|Riyal
|1,6238
|1,6319
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|10,39
|
|Altın Gr.
|331
|331
|2,93
|
|Cumhuriyet
|2.180
|2.213
|12,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,30
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,76
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,88
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,89
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|35,59
|35,59
|-9,68
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:42XU100
Endeks 103, 641 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 44 altında . İşlem hacmi 5, 534.00 milyon TL de
-
16:42YGYO
Yüzde -10.29 oranında düşüşle 0.61 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 111, 534 adet işlem
-
16:41VAKKO
Yüzde -16.92 oranında düşüşle 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 828, 817 adet işlem
-
16:40SASA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 7.68 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 378, 264 adet işlem
-
16:39BAGFS
Yüzde -8.37 oranında düşüşle 12.37 lira fiyatla işlem gören hissede 684, 230 adet işlem