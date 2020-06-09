GSDHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|2.359.427
|% 10,00
|YONGA
|29,48
|253.233
|% 10,00
|POLTK
|139,80
|70.319
|% 9,99
|TACTR
|6,72
|409.429
|% 9,98
|LUKSK
|16,36
|974.064
|% 9,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5830
|8,6260
|% -0,32
|Frank
|7,0583
|7,1008
|% -0,02
|Riyal
|1,8034
|1,8125
|% 0,01
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-0,49
|Altın Gr.
|370
|370
|-0,34
|Cumhuriyet
|2.400
|2.432
|-2,60
|Tam
|2.470
|2.499
|-2,70
|Yarım
|1.206
|1.220
|-1,40
|Çeyrek
|603
|610
|-0,70
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,62
|-0,17
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,03
|B. Petrol
|41,05
|41,05
|0,25
Seans Raporu
- 10:29ISKUR Yüzde -10.00 oranında düşüşle 504, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1 adet işlem
- 10:27GLBMD Yüzde -5.15 oranında düşüşle 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 555 adet işlem
- 10:26XU100 Endeks 109, 576 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 1, 433.00 milyon TL de
- 10:26METAL Yüzde -6.84 oranında düşüşle 1.09 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 279 adet işlem
- 10:25GEDZA Yüzde -3.21 oranında düşüşle 9.96 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 260 adet işlem