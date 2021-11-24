***GSDHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2021 15:42
***GSDHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979440
BIST
16:221.818
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 33,62
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
16:2212,0827
En Yüksek
|Değişim
|: -5,66%
|| -0,7246
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
16:2213,5236
En Yüksek
|Değişim
|: -6,33%
|| -0,9137
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
16:22687,13
En Yüksek
|Değişim
|: -6,96%
|| -51,42
|Açılış
|: 687,13
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler16:22
|RALYH
|14,74
|20.256.816
|% 10,00
|
|PRKAB
|65,45
|41.720.448
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.950.438
|% 9,99
|
|SAYAS
|24,22
|46.345.766
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|76.882.194
|% 9,99
|
|DITAS
|27,44
|121.573.725
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,76
|58.578.159
|% -9,97
|
|GESAN
|23,04
|62.981.497
|% -8,50
|
|TETMT
|235,20
|15.178.235
|% -7,18
|
|KSTUR
|215,20
|275.344
|% -6,84
|
|GARAN
|11,84
|4.077.398.369
|% 2,33
|
|THYAO
|19,22
|2.898.811.746
|% 2,67
|
|AKBNK
|7,00
|2.199.125.853
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,53
|2.131.885.981
|% 2,62
|
|KRDMD
|8,82
|2.073.962.220
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,53
|2.131.885.981
|% 2,62
|
|GARAN
|11,84
|4.077.398.369
|% 2,33
|
|AKBNK
|7,00
|2.199.125.853
|% 1,45
|
|PETKM
|7,99
|1.957.095.301
|% 0,76
|
|KRDMD
|8,82
|2.073.962.220
|% 1,26
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9679
|12,0827
|% -5,66
|
|Euro
|13,4246
|13,5236
|% -6,33
|
|Sterlin
|15,9384
|16,0183
|% -6,85
|
|Frank
|12,7462
|12,8230
|% -6,88
|
|Riyal
|3,1821
|3,1980
|% -6,64
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-4,83
|
|Altın Gr.
|688
|688
|-50,69
|
|Cumhuriyet
|4.500
|4.569
|-260,00
|
|Tam
|4.528
|4.659
|-206,88
|
|Yarım
|2.189
|2.254
|-100,08
|
|Çeyrek
|1.098
|1.127
|-50,03
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,04
|9,05
|-0,72
|
|B. Petrol
|82,24
|82,24
|-0,07
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:33KUYAS
Yüzde 4.98 oranında artışla 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 464, 073 adet işlem
-
16:32KATMR
Yüzde 6.16 oranında artışla 1.55 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 965, 790 adet işlem
-
16:31PRKAB
Yüzde 10.00 oranında artışla 65.45 lira fiyatla işlem gören hissede 636, 777 adet işlem
-
16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 7 artarak (% 1.62 ) 1, 613
-
16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, FRIGO, PENTA, DURDO, KARTN, MIATK, PRKAB, TUCLK, SASA, DOBUR