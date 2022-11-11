***GSDHO* *DOAS* *ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***GSDHO******DOAS******ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ATAGY, DOAS, GSDHO14.11.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı Avansı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaDOGUS OTOMOTIV DOAS 4,090909 3,6818181Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaATA GMYO ATAGY 100,00000 1,00 Kaydi PayGSD HOLDING GSDHO 122,22222 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079536BIST