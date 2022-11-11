***GSDHO* *DOAS* *ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
11.11.2022 17:01
***GSDHO******DOAS******ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ATAGY, DOAS, GSDHO
14.11.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Avansı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
DOGUS OTOMOTIV DOAS 4,090909 3,6818181
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
ATA GMYO ATAGY 100,00000 1,00 Kaydi Pay
GSD HOLDING GSDHO 122,22222 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079536
BIST
16:584.491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 24,30
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
16:5818,5340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0441
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
16:5819,1321
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,2803
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
16:581.052,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,88
|Açılış
|: 1.052,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler16:58
|AKENR
|4,40
|88.977.807
|% 10,00
|
|BRYAT
|956,30
|194.340.862
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.985.852
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|54.462.651
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|361.305.508
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|21.372.908
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|48.696.375
|% -9,95
|
|TURGG
|266,00
|36.791.852
|% -8,40
|
|KZBGY
|17,07
|195.130.081
|% -7,03
|
|ETILR
|9,54
|33.527.669
|% -4,50
|
|THYAO
|112,80
|7.224.309.543
|% -0,53
|
|EREGL
|37,18
|5.772.004.245
|% -0,96
|
|ASELS
|39,44
|5.189.528.793
|% 3,68
|
|PETKM
|14,41
|3.273.696.146
|% -0,48
|
|EKGYO
|5,33
|2.906.104.904
|% -0,93
|
|EKGYO
|5,33
|2.906.104.904
|% -0,93
|
|YKBNK
|9,76
|2.686.830.977
|% -0,10
|
|ODAS
|10,85
|2.727.449.728
|% 8,72
|
|SKBNK
|2,17
|561.861.552
|% -2,69
|
|TSKB
|3,11
|712.439.540
|% -0,64
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5282
|18,5340
|% 0,24
|
|Euro
|19,1165
|19,1321
|% 1,49
|
|Sterlin
|21,7767
|21,8859
|% 0,85
|
|Frank
|19,4602
|19,5774
|% 2,03
|
|Riyal
|4,9151
|4,9397
|% 0,24
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|9,59
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|7,72
|
|Cumhuriyet
|6.957
|7.063
|112,00
|
|Tam
|6.937
|7.061
|43,00
|
|Yarım
|3.369
|3.452
|21,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.725
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,87
|12,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|96,32
|96,32
|2,65
|