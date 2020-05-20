***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.12.2014Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bilgilendirme Politikası güncellenmiş olup, güncellenen politikamız ekte ve www.gsdholding.com.tr, www.gsd.com.tr ile www.gsdholding.com web adreslerinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/Politikalar bölümünde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845991BIST