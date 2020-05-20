***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
20.05.2020 18:00
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bilgilendirme Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bilgilendirme Politikası güncellenmiş olup, güncellenen politikamız ekte ve www.gsdholding.com.tr, www.gsd.com.tr ile www.gsdholding.com web adreslerinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/Politikalar bölümünde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845991
BIST
18:05102.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 174,57
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
18:056,7909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0194
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
18:057,4632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0596
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4719
En Düşük
7,3878
18:05381,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,56
|Açılış
|: 381,48
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|1,54
|7.988.248
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|9.632.974
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|3.865.314
|% 10,00
|
|VESBE
|24,20
|33.215.386
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.593.037
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.990.203
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|150.812.733
|% -9,95
|
|UMPAS
|0,79
|214.851
|% -9,20
|
|MZHLD
|16,05
|289.995
|% -7,60
|
|SERVE
|4,60
|1.677.213
|% -6,69
|
|HALKB
|5,28
|6.999.999.996
|% -1,86
|
|VAKBN
|4,65
|6.999.999.995
|% -0,21
|
|ALKIM
|13,25
|1.087.310.535
|% 3,68
|
|ASELS
|29,60
|890.223.604
|% 1,37
|
|THYAO
|10,88
|718.982.626
|% 0,74
|
|VAKBN
|4,65
|6.999.999.995
|% -0,21
|
|HALKB
|5,28
|6.999.999.996
|% -1,86
|
|EKGYO
|1,37
|305.056.290
|% 4,58
|
|GUSGR
|3,31
|523.950.709
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,19
|161.891.835
|% 2,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2962
|8,3378
|% 0,30
|
|Frank
|7,0067
|7,0489
|% 0,93
|
|Riyal
|1,8011
|1,8101
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|5,79
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.498
|1,20
|
|Tam
|2.536
|2.563
|1,30
|
|Yarım
|1.237
|1.253
|0,60
|
|Çeyrek
|619
|627
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,55
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|35,55
|35,55
|0,90
|