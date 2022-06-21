***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
21.06.2022 17:10
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 7 Nisan 2022 tarihinde ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 19 Nisan 2022 tarihinde onaylanmıştır. İlgili değişikliğin 25 Mayıs 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında da onaylanması sonrasında, Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21 Haziran 2022 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038460
BIST
18:052.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 36,66
|Açılış
|: 2.557
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|Önceki Kapanış
|: 2.539
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2.582
En Düşük
2.551
18:0517,3599
En Yüksek
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|: 0,16%
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|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
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17,5404
En Düşük
17,2805
18:0518,3313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
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|Açılış
|: 18,3000
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|Önceki Kapanış
|: 18,2200
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18,5969
En Düşük
18,1722
18:051.025,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,83
|Açılış
|: 1.025,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKMGY
|49,72
|10.653.790
|% 10,00
|
|VKING
|5,85
|3.046.322
|% 9,96
|
|MAKIM
|11,70
|3.285.419
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.707.934
|% 9,96
|
|RODRG
|18,45
|3.761.673
|% 9,95
|
|SNKRN
|29,62
|1.096.384
|% -9,97
|
|UFUK
|80,10
|9.647.496
|% -9,95
|
|MMCAS
|2,99
|782.064
|% -7,43
|
|RYSAS
|8,26
|8.331.258
|% -3,62
|
|KRGYO
|5,87
|62.642.320
|% -3,61
|
|THYAO
|51,90
|4.556.745.547
|% 2,06
|
|EREGL
|28,70
|3.927.053.302
|% 2,79
|
|SISE
|22,62
|2.029.717.010
|% 0,98
|
|SASA
|45,68
|1.594.841.679
|% 0,35
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|ODAS
|3,21
|744.138.992
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,98
|1.118.011.988
|% 2,26
|
|KARSN
|7,73
|1.218.239.547
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,65
|412.322.012
|% 1,15
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3414
|17,3662
|% 0,20
|
|Euro
|18,2958
|18,3250
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,2371
|21,3436
|% 0,33
|
|Frank
|17,9206
|18,0286
|% 0,44
|
|Riyal
|4,6107
|4,6339
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,79
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|1,85
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.805
|6.914
|10,00
|
|Yarım
|3.341
|3.382
|5,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.690
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,19
|0,15
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,96
|