***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi08/06/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıSilopi Elektrik Üretim A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuEnerjiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi202.050.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSatış KoşullarıVadeli (Timed)Satılan Payların Nominal Tutarı10.910.700 TLBeher Pay Fiyatı1 TLToplam Tutar45.000.000 USDSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)5.40%Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)9.60%Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)9.60%Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)14.40%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)2.61%Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıTFRS'ye göre düzenlenen mali tablolarda kar oluşmamaktadır. Yasal kar 184.437.000 TL'dir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıPark Holding A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi08/06/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiSözleşme ile belirlenen geri satma fiyatı.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniGeri satma hakkının kullanımı.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarGSD Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 10.910.700 TL nominal değerli ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş. sermayesinin %5,40'ını temsil eden payların 45.000.000 ABD doları bedel karşılığı Park Holding A.Ş.'ye geri satılmasına karar verilmiştir. Silopi Elektrik Üretim A.Ş. (Şirket) sermayesinin %9,60'ını temsil eden kalan paylarla ilgili olarak, Şirket'in halka arzı için belirlenen sürenin 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılması, Park Holding tarafından Şirket sermayesinin 202.050.000 TL'den bedelli olarak 1.500.000.000 TL'ye arttırılması, sermaye artışı sonrasında GSD Holding A.Ş.'ye ait kalan payların %9,60 olarak korunmasını sağlayacak şekilde 124.603.200 TL nominal değerli Şirket payının, bedeli Park Holding A.Ş. tarafından karşılanarak GSD Holding A.Ş.'ye bedelsiz olarak devredilmesi, Şirket halka arzının öngörülen tarihe kadar gerçekleştirilememesi durumunda kalan payların 30.000.000 ABD doları opsiyon fiyatıyla Park Holding A.Ş.'ye satışına ilişkin geri satma hakkı tesis edilmesi ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar ödenecek asgari temettünün bakiye alacak üzerinden yıllık %3 olarak belirlenmesi konularında mutabık kalınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850062BIST