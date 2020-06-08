***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
08.06.2020 23:11
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/06/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Silopi Elektrik Üretim A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Enerji
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
202.050.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
Satılan Payların Nominal Tutarı
10.910.700 TL
Beher Pay Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
45.000.000 USD
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
5.40%
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
9.60%
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
9.60%
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
14.40%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
2.61%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
TFRS'ye göre düzenlenen mali tablolarda kar oluşmamaktadır. Yasal kar 184.437.000 TL'dir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Park Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
08/06/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Sözleşme ile belirlenen geri satma fiyatı.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Geri satma hakkının kullanımı.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
GSD Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 10.910.700 TL nominal değerli ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş. sermayesinin %5,40'ını temsil eden payların 45.000.000 ABD doları bedel karşılığı Park Holding A.Ş.'ye geri satılmasına karar verilmiştir. Silopi Elektrik Üretim A.Ş. (Şirket) sermayesinin %9,60'ını temsil eden kalan paylarla ilgili olarak, Şirket'in halka arzı için belirlenen sürenin 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılması, Park Holding tarafından Şirket sermayesinin 202.050.000 TL'den bedelli olarak 1.500.000.000 TL'ye arttırılması, sermaye artışı sonrasında GSD Holding A.Ş.'ye ait kalan payların %9,60 olarak korunmasını sağlayacak şekilde 124.603.200 TL nominal değerli Şirket payının, bedeli Park Holding A.Ş. tarafından karşılanarak GSD Holding A.Ş.'ye bedelsiz olarak devredilmesi, Şirket halka arzının öngörülen tarihe kadar gerçekleştirilememesi durumunda kalan payların 30.000.000 ABD doları opsiyon fiyatıyla Park Holding A.Ş.'ye satışına ilişkin geri satma hakkı tesis edilmesi ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar ödenecek asgari temettünün bakiye alacak üzerinden yıllık %3 olarak belirlenmesi konularında mutabık kalınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850062
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