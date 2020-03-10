***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 116.549 104.258Satışların Maliyeti31 -97.640 -74.995TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.909 29.263Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı178.559 206.749Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri31 31.004 18.215Kambiyo Gelirleri24.991 36.826Faiz Gelirleri31 119.919 117.687Türev Finansal İşlemlerden Kazanç2 31.571Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler31 2.643 2.450Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-59.873 -100.501Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri31 -1.286 -1.421Kambiyo Giderleri-24.846 -47.684Faiz Giderleri31 -30.036 -37.247Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 -10.302Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler31 -3.705 -3.847FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)118.686 106.248BRÜT KAR (ZARAR)137.595 135.511Genel Yönetim Giderleri33 -44.762 -42.203Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 27.358 55.362Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -7.450 -26.323ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)112.741 122.347Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 110.144 268.656Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -22 -2FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)222.863 391.001Finansman Giderleri37 -27.918 -40.609SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)194.945 350.392Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-30.691 -50.217Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -25.527 -32.867Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -5.164 -17.350SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)164.254 300.175DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)164.254 300.175Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 465 6.987Ana Ortaklık Payları163.789 293.188Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,45500000 0,81400000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,45500000 0,81400000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00000000 0,00000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri47 136.348 249.497Finansal Yatırımlar47 804.424 721.845Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar804.424 721.845Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar804.424 721.845Ticari Alacaklar7 11.382 6.310İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11.382 6.310Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 472.426 315.897Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar0 242Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar472.426 315.655Diğer Alacaklar9 6.935 12.807İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.935 12.807Stoklar10 3.034 3.764Peşin Ödenmiş Giderler12 1.986 1.826İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.986 1.826Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 403 2.990Diğer Dönen Varlıklar29 2.171 1.778İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.171 1.778ARA TOPLAM1.439.109 1.316.714Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 312 76TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.439.421 1.316.790DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar1, 47 377 377Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 13.067 241Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar13.067 241Diğer Alacaklar9 4 4İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4 4Maddi Duran Varlıklar14 646.957 586.324Binalar2 2Tesis, Makine ve Cihazlar129 52Taşıtlar643.833 583.833Mobilya ve Demirbaşlar1.424 996Özel Maliyetler769 832Diğer Maddi Duran Varlıklar800 609Kullanım Hakkı Varlıkları14.1 8.528 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar17, 18 500 407Markalar3 3Lisanslar294 239Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar203 165Peşin Ödenmiş Giderler12 1 3İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1 3Ertelenmiş Vergi Varlığı40 2.382 2.318TOPLAM DURAN VARLIKLAR671.816 589.674TOPLAM VARLIKLAR2.111.237 1.906.464KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 3.270 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.270 0Banka Kredileri3.267 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 70.335 159.211İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.834 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.834 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları67.501 159.211Banka Kredileri66.211 159.211Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.290 0Ticari Borçlar7 1.230 241İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.230 241Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar8 199.914 127.006Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar29.844 4Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar170.070 127.002Diğer Borçlar9 9.075 14.832İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 5İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.075 14.827Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.847 3.088İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.847 3.088Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 6.368 4.342Kısa Vadeli Karşılıklar7.026 4.002Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 3.232 2.445Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 3.794 1.557Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 24 20İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24 20ARA TOPLAM299.089 312.742TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER299.089 312.742UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 245.750 241.506İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.543 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.543 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar242.207 241.506Banka Kredileri240.554 241.506Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.653 0Uzun Vadeli Karşılıklar4.358 3.028Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 4.358 3.028Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 27.091 22.035TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER277.199 266.569TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER576.288 579.311ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30 1.504.925 1.300.171Ödenmiş Sermaye450.000 450.000Sermaye Düzeltme Farkları85.986 85.986Geri Alınmış Paylar (-)-91.018 -91.018Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.945 4.945Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu0 -382Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-663 -60Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-663 -60Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 -663 -60Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)208.806 167.178Yabancı Para Çevrim Farkları38 208.806 167.178Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler125.171 112.521Yasal Yedekler34.153 21.503Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler91.018 91.018Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları557.909 277.813Net Dönem Karı veya Zararı163.789 293.188Kontrol Gücü Olmayan Paylar30.024 26.982TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.534.949 1.327.153TOPLAM KAYNAKLAR2.111.237 1.906.464Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 450.000 85.986 -91.018 4.945 -765 -66 -66 -66 69.468 22.361 22.361 91.829 110.742 222.287 56.776 279.063 930.716 20.766 951.482Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-22.361 -22.361 -22.361 24.044 24.044 1.683 1.683Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-22.361 -22.361 -22.361 24.044 24.044 1.683 1.683Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar450.000 85.986 -91.018 4.945 -765 -66 -66 -66 69.468 0 0 69.468 110.742 246.331 56.776 303.107 932.399 20.766 953.165Transferler765 66 66 66 1.779 31.482 -56.776 -25.294 -22.684 -22.684Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-60 -60 -60 96.911 96.911 293.188 293.188 390.039 7.555 397.594Dönem Karı (Zararı)293.188 293.188 293.188 6.987 300.175Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-60 -60 -60 96.911 96.911 96.851 568 97.419Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-382 799 799 417 -1.039 -622Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-300 -300Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30 450.000 85.986 -91.018 4.945 -382 -60 -60 -60 167.178 0 0 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 450.000 85.986 -91.018 4.945 -382 -60 -60 -60 167.178 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar450.000 85.986 -91.018 4.945 -60 -60 -60 167.178 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153Transferler382 60 60 60 12.650 280.096 -293.188 -13.092 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-663 -663 -663 41.628 41.628 163.789 163.789 204.754 3.042 207.796Dönem Karı (Zararı)163.789 163.789 163.789 465 164.254Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-663 -663 -663 41.628 41.628 40.965 2.577 43.542Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30 450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -663 -663 -663 208.806 208.806 125.171 557.909 163.789 721.698 1.504.925 30.024 1.534.949Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-148.286 158.919İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları263.124 274.996Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri116.549 104.258Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri146.573 139.167Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri2 31.571İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-128.400 -139.698Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-70.657 -58.898Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-29.029 -40.161Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları0 -11.871Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-28.508 -23.575Kira Ödemeleri-206 -5.193Faaliyetlerden Net Nakit Akışları134.724 135.298Alınan Faiz1.425 -15.788Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -18.250 -32.437Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-266.185 71.846YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI16.148 51.625Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri56.614 86.592Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-22.701 -133.291Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri96 24Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 96 22Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-21.164 -37.779Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -20.913 -37.538Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -251 -241Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri39 2.860 79.216Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları39 -2.948 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)35 3.391 56.863FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.358 -104.283Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -622Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri276.245 124.351Kredilerden Nakit Girişleri276.245 124.351Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-233.842 -207.597Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-233.842 -207.597Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.911 0Ödenen Temettüler0 -300Ödenen Faiz-23.929 -19.939Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-205 -176YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-120.780 106.261Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi10.257 23.580NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-110.523 129.841DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 245.223 115.382DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 134.700 245.223Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)164.254 300.175DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar38 -694 -62Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-694 -62Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar38 44.236 97.481Yabancı Para Çevrim Farkları44.236 97.481Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)44.236 97.481DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.542 97.419TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)207.796 397.594Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.042 7.555Ana Ortaklık Payları204.754 390.039http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826658BIST