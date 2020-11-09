***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat76.165 85.092 34.372 30.383Satışların Maliyeti-94.449 -71.304 -37.197 -24.352TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-18.284 13.788 -2.825 6.031Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı108.366 134.895 41.004 50.260Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri28.752 21.674 10.397 8.115Kambiyo Gelirleri25.879 16.863 13.553 9.779Faiz Gelirleri53.206 94.710 16.858 31.464Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler529 1.648 196 902Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-31.935 -46.592 -12.386 -19.889Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri-717 -1.053 -267 -373Kambiyo Giderleri-17.190 -18.919 -7.844 -11.436Faiz Giderleri-12.457 -24.385 -4.000 -6.959Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler-1.571 -2.235 -275 -1.121FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)76.431 88.303 28.618 30.371BRÜT KAR (ZARAR)58.147 102.091 25.793 36.402Genel Yönetim Giderleri-42.811 -32.112 -12.678 -10.183Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24.988 22.135 7.585 4.868Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-898 -10.013Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 10.825 -2.118 -1.841 4.590SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)51.789 109.926 50.253 8.989DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20 0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)51.789 109.926 50.253 8.989Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 -3.201 341 -535 316Ana Ortaklık Payları19 54.990 109.585 50.788 8.673Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,15200000 0,30400000 0,14100000 0,02400000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,15200000 0,30400000 0,14100000 0,02400000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 125.594 136.348Finansal Yatırımlar5 598.996 804.424Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar123.780 804.424Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar123.780 804.424Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar475.216 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar475.216 0Ticari Alacaklar7 41.023 11.382İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar41.023 11.382Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 493.848 472.426Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar493.848 472.426Diğer Alacaklar17 13.318 6.935İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13.318 6.935Stoklar9 4.812 3.034Peşin Ödenmiş Giderler4.681 1.986İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.681 1.986Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 257 403Diğer Dönen Varlıklar18 2.466 2.171İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.466 2.171ARA TOPLAM1.284.995 1.439.109Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar20 312 312TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.285.307 1.439.421DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 377 377Ticari Alacaklar7 312.320 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar312.320 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 4.745 13.067Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar4.745 13.067Diğer Alacaklar17 4 4İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4 4Maddi Duran Varlıklar11 818.011 646.957Binalar2 2Tesis, Makine ve Cihazlar166 129Taşıtlar815.182 643.833Mobilya ve Demirbaşlar1.329 1.424Özel Maliyetler522 769Diğer Maddi Duran Varlıklar810 800Kullanım Hakkı Varlıkları11.1 6.078 8.528Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 395 500Markalar3 3Lisanslar270 294Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar122 203Peşin Ödenmiş Giderler8 1İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 1Ertelenmiş Vergi Varlığı15 2.580 2.382TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.144.518 671.816TOPLAM VARLIKLAR2.429.825 2.111.237KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 27.934 3.270İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar358 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar358 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar27.576 3.270Banka Kredileri27.478 3.267Kiralama İşlemlerinden Borçlar98 3Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 168.609 70.335İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.165 2.834Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.165 2.834İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları165.444 67.501Banka Kredileri163.966 66.211Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.478 1.290Ticari Borçlar7 3.075 1.230İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.075 1.230Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar8 204.978 199.914Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar39.228 29.844Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar165.750 170.070Diğer Borçlar17 15.530 9.075İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar15.530 9.075Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.071 1.847İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.071 1.847Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 25.812 6.368Kısa Vadeli Karşılıklar6.228 7.026Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.183 3.232Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.045 3.794Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 262 24İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler262 24ARA TOPLAM453.499 299.089TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER453.499 299.089UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 195.024 245.750İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar911 3.543Kiralama İşlemlerinden Borçlar911 3.543İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar194.113 242.207Banka Kredileri193.029 240.554Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.084 1.653Uzun Vadeli Karşılıklar4.436 4.358Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 4.436 4.358Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 16.427 27.091TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER215.887 277.199TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER669.386 576.288ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19 1.708.638 1.504.925Ödenmiş Sermaye450.000 450.000Sermaye Düzeltme Farkları85.986 85.986Geri Alınmış Paylar (-)-70.165 -91.018Paylara İlişkin Primler (İskontolar)56.785 4.945Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu-455 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-138 -663Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-138 -663Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-138 -663Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)313.981 208.806Yabancı Para Çevrim Farkları313.981 208.806Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler110.379 125.171Yasal Yedekler40.214 34.153Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler70.165 91.018Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları707.275 557.909Net Dönem Karı veya Zararı54.990 163.789Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 51.801 30.024TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.760.439 1.534.949TOPLAM KAYNAKLAR2.429.825 2.111.237Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 450.000 85.986 -91.018 4.945 -382 -60 -60 -60 167.178 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar450.000 85.986 -91.018 4.945 -382 -60 -60 -60 167.178 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153Transferler382 60 60 60 12.650 280.096 -293.188 -13.092 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-152 -152 -152 23.097 219 219 23.316 109.585 109.585 132.749 1.697 134.446Dönem Karı (Zararı)109.585 109.585 109.585 341 109.926Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-152 -152 -152 23.097 219 219 23.316 23.164 1.356 24.520Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler19 450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -152 -152 -152 190.275 219 219 190.494 125.171 557.909 109.585 667.494 1.432.920 28.679 1.461.599Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -663 -663 -663 208.806 208.806 125.171 557.909 163.789 721.698 1.504.925 30.024 1.534.949Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -663 -663 -663 208.806 208.806 125.171 557.909 163.789 721.698 1.504.925 30.024 1.534.949Transferler663 663 663 6.061 157.065 -163.789 -6.724 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-138 -138 -138 112.556 112.556 54.990 54.990 167.408 8.472 175.880Dönem Karı (Zararı)54.990 54.990 54.990 -3.201 51.789Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-138 -138 -138 112.556 112.556 112.418 11.673 124.091Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-28.800 -28.800 -28.800 -28.800Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)20.853 51.499 -20.853 20.853 20.853 72.352 2.246 74.598Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)341 341 341Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-455 -7.381 -7.381 -7.836 11.059 3.223Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)248 248 248 248Dönem Sonu Bakiyeler19 450.000 85.986 -70.165 56.785 -455 -138 -138 -138 313.981 313.981 110.379 707.275 54.990 762.265 1.708.638 51.801 1.760.439Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-249.944 -127.410İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları161.078 196.229Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri76.165 85.092Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri84.913 111.137İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-106.521 -97.697Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-61.995 -51.803Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-13.872 -24.332Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.557 -21.475Kira Ödemeleri-97 -87Faaliyetlerden Net Nakit Akışları54.557 98.532Alınan Faiz2.518 7.065Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -64.017 -8.757Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-243.002 -224.250YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI125.590 -13.900Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 3.403Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-27.496 -22.421Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri116 13Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri116 13Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.208 -13.172Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -7.194 -12.991Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -14 -181Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.500Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları0 -2.636Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)160.178 18.413FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI86.711 4.215Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri12.551 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri72.352 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri72.352 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri379.764 281.013Kredilerden Nakit Girişleri5,8 379.764 281.013Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-330.129 -253.107Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5,8 -330.129 -253.107Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.851 -4.920Ödenen Temettüler-28.800 0Ödenen Faiz-12.829 -18.614Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-347 -157YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-37.643 -137.095Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi26.399 12.346NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.244 -124.749DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ134.700 245.223DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 123.456 120.474Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)51.789 109.926 50.253 8.989DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-149 -163 -120 -48Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-149 -163 -120 -48Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar124.240 24.683 62.588 -6.098Yabancı Para Çevrim Farkları124.240 24.464 62.588 -6.317Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)124.240 24.464 62.588 -6.317Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 219 0 219Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 219 0 219DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)124.091 24.520 62.468 -6.146TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)175.880 134.446 112.721 2.843Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.472 1.697 5.566 -60Ana Ortaklık Payları167.408 132.749 107.155 2.903http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887453BIST