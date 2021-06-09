***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat60.348 21.409Satışların Maliyeti-36.230 -26.124TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.118 -4.715Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı53.695 36.625Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri10.313 8.993Kambiyo Gelirleri7.595 6.756Faiz Gelirleri35.523 20.732Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler264 144Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-11.262 -11.319Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri-429 -274Kambiyo Giderleri0 -4.817Faiz Giderleri-10.180 -5.308Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler-653 -920FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)42.433 25.306BRÜT KAR (ZARAR)66.551 20.591Genel Yönetim Giderleri-13.381 -13.573Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12.984 9.444Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.313 -83ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)64.841 16.379Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler49.744 31.996Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar1.679 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)116.264 48.375Finansman Giderleri-2.936 -7.822SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)113.328 40.553Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-19.546 -1.855Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -18.335 -7.030Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -1.211 5.175SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)93.782 38.698DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)93.782 38.698Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 2.887 -737Ana Ortaklık Payları19 90.895 39.435Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,22400000 0,11000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,22400000 0,11000000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 135.023 109.142Finansal Yatırımlar5 533.776 568.326Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar58.560 93.110Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar58.560 93.110Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar475.216 475.216Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar475.216 475.216Ticari Alacaklar7 45.848 43.400İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar45.848 43.400Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 615.043 611.056Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar615.043 611.056Diğer Alacaklar17 11.706 9.567İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.706 9.567Stoklar9 1.965 3.251Peşin Ödenmiş Giderler2.717 2.734İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.717 2.734Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 8 0Diğer Dönen Varlıklar18 2.700 2.543İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.700 2.543ARA TOPLAM1.348.786 1.350.019Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar20 312 312TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.349.098 1.350.331DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 377 377Ticari Alacaklar7 291.410 256.918İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar291.410 256.918Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 3.770 4.529Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar3.770 4.529Diğer Alacaklar17 4 4İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4 4Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 14.179 0Maddi Duran Varlıklar11 841.408 754.188Binalar2 2Tesis, Makine ve Cihazlar200 171Taşıtlar838.751 751.494Mobilya ve Demirbaşlar1.173 1.244Özel Maliyetler472 467Diğer Maddi Duran Varlıklar810 810Kullanım Hakkı Varlıkları11.1 5.557 5.208Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 322 355Markalar3 3Lisanslar249 257Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar70 95Peşin Ödenmiş Giderler11.870 9İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.870 9Ertelenmiş Vergi Varlığı15 2.760 2.699TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.171.657 1.024.287TOPLAM VARLIKLAR2.520.755 2.374.618KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 23.811 20.866İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.016 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.016 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar22.795 20.866Banka Kredileri22.673 20.835Kiralama İşlemlerinden Borçlar122 31Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 59.325 93.951İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.667 3.441Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.667 3.441İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları56.658 90.510Banka Kredileri54.896 88.858Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.762 1.652Ticari Borçlar7 611 2.127İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar611 2.127Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar8 245.461 252.663Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar61.876 57.007Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar183.585 195.656Diğer Borçlar17 15.574 10.741İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar15.574 10.741Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.480 4.144İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.480 4.144Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 17.683 13.684Kısa Vadeli Karşılıklar6.906 6.977Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.667 2.922Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.239 4.055Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 23 24İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23 24ARA TOPLAM378.874 405.177TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER378.874 405.177UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 187.654 174.103İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar187.654 174.103Banka Kredileri186.744 173.060Kiralama İşlemlerinden Borçlar910 1.043Uzun Vadeli Karşılıklar4.975 4.855Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 4.975 4.855Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 10.952 9.690TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER203.581 188.648TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER582.455 593.825ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19 1.865.276 1.718.130Ödenmiş Sermaye450.000 450.000Sermaye Düzeltme Farkları85.986 85.986Geri Alınmış Paylar (-)-39.706 -39.706Paylara İlişkin Primler (İskontolar)103.422 103.422Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu0 -3.774Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-28 -337Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28 -337Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28 -337Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)332.657 276.378Yabancı Para Çevrim Farkları332.657 276.378Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler79.920 79.920Yasal Yedekler40.214 40.214Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler39.706 39.706Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları762.130 717.734Net Dönem Karı veya Zararı90.895 48.507Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 73.024 62.663TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.938.300 1.780.793TOPLAM KAYNAKLAR2.520.755 2.374.618Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -663 -663 -663 208.806 208.806 125.171 557.909 163.789 721.698 1.504.925 30.024 1.534.949Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -663 -663 -663 208.806 208.806 125.171 557.909 163.789 721.698 1.504.925 30.024 1.534.949Transferler663 663 663 163.126 -163.789 -663 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-26 -26 -26 36.280 36.280 39.435 39.435 75.689 2.004 77.693Dönem Karı (Zararı)39.435 39.435 39.435 -737 38.698Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-26 -26 -26 36.280 36.280 36.254 2.741 38.995Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)999 999 210 1.209Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış12 -740 -740 -728 1.116 388Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler19 450.000 85.986 -91.018 5.944 12 -26 -26 -26 244.346 244.346 125.171 721.035 39.435 760.470 1.580.885 33.354 1.614.239Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 450.000 85.986 -39.706 103.422 -3.774 -337 -337 -337 276.378 276.378 79.920 717.734 48.507 766.241 1.718.130 62.663 1.780.793Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar450.000 85.986 -39.706 103.422 -3.774 -337 -337 -337 276.378 276.378 79.920 717.734 48.507 766.241 1.718.130 62.663 1.780.793Transferler3.774 337 337 337 44.396 -48.507 -4.111 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-28 -28 -28 56.279 56.279 90.895 90.895 147.146 10.361 157.507Dönem Karı (Zararı)90.895 90.895 90.895 2.887 93.782Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-28 -28 -28 56.279 56.279 56.251 7.474 63.725Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler19 450.000 85.986 -39.706 103.422 0 -28 -28 -28 332.657 332.657 79.920 762.130 90.895 853.025 1.865.276 73.024 1.938.300Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliğ