***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
16.09.2020 19:46
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
GSD HOLDİNG A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
GSD HOLDİNG A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
26.07.2016
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimizce 16.09.2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GSDHO 16/09/2020 500.000 % 0,1111 2,16 % 18,611 449.000 -
GSDHO 16/09/2020 1.288.523 % 0,2863 2,14 % 18,325 1.114.268,3 -
GSDHO 16/09/2020 500.000 % 0,1111 2,12 % 18,214 432.537,99 -
GSDHO 16/09/2020 3.460.756 % 0,7691 2,11 % 17,444 3.173.894,85 -
GSDHO 16/09/2020 5.375.000 % 1,1944 2,1 % 16,25 5.131.934,66 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875341
BIST