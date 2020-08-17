***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-30.06.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteAnadolu Kurumlar Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi Beyannamesi eki olmasıMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2020AçıklamalarŞirketimizin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer alan 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş gelir tablosu ilişikte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869408BIST