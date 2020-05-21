***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 31.12.2019 Brüt Kar Payı Dağıtım Tablosunun Virgülden Sonra 3. hanenin gösterilmesi amacıyla güncellenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 31.12.2019 Brüt Kar Payı Dağıtım Tablosunun Virgülden Sonra 3. hanenin gösterilmesi amacıyla güncellenmesiKarar Tarihi 06.04.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.05.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00023 Peşin 0,0800000 8 15 0,0680000 6,8B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00031 Peşin 0,0800000 8 15 0,0680000 6,8C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00049 Peşin 0,0800000 8 15 0,0680000 6,8D Grubu, GSDHO, TRAGSDHO91Q9 Peşin 0,0800000 8 15 0,0680000 6,8Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 29.05.2020 29.05.2020 02.06.2020 01.06.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00023 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00031 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00049 0 0D Grubu, GSDHO, TRAGSDHO91Q9 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 14 Mayıs 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında kararlaştırılan nakit kar payı ödeme tarihini 29 Mayıs 2020 olarak kararlaştırmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 gsdho-kar dağıtım tablosu-31.12.19 düzeltilen.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUGSD HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 450.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 34.152.103,81Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 194.480 126.180.926,244. Vergiler ( - ) -30.691 -4.956.503,015. Net Dönem Kârı 163.789 121.224.423,236. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -6.061 -6.061.221,168. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 157.728 115.163.202,07Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 116 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 157.844 115.163.202,0711. Ortaklara Birinci Kâr Payı 36.000 36.000.000* Nakit 36.000 36.000.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 4.000 4.000.000* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 4.000 4.000.000* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 117.728 75.163.202,0720. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 40.000 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 48,08 0 0 0,068 6,8B Grubu 48,08 0 0 0,068 6,8C Grubu 48,08 0 0 0,068 6,8D Grubu 30.599.855,76 0 19,4 0,068 6,8TOPLAM 30.600.000 0 19,4 0,068 6,8Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları1) Birinci tertip yasal yedek akçenin matrahı, yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârı (vergi sonrası kâr)'ndan, varsa yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan tutardır. Birinci tertip yasal yedek akçe, Türk Ticaret Kanunu(TTK)'nun 519. maddesi çerçevesinde, bu matrahın %5'i alınarak hesaplanır.(2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımı düzenlemesine göre, payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için, asgari kar dağıtım zorunluluğu bulunmamaktadır konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan şirketler, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplayacaklardır.(3) Hesap dönemi içinde yapılan bağışlar, sadece birinci kar payının hesaplanmasında net dağıtılabilir dönem karına eklenir. Kar dağıtımının geri kalan hesaplamalarında bağış hariç olan net dağıtılabilir dönem karı kullanılır.(4) Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur.(5) Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına nakit kâr payı tutarlarının ve oranlarının net değerleri hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846352BIST