***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 9 Şubat 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, hava taşımacılığı alanında faaliyet göstermek üzere yeni kurulacak olan, 25.000.000 TL sermayeli GSD Havacılık Anonim Şirketi'ne, %50 pay ile iştirak edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908662BIST