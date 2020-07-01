***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.07.2020 16:17
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
GSD YATIRIM BANKASI A.Ş. Bankacılık 240.000.000,00 239.999.980,80 TRY 100,00 Doğrudan Bağlı Ortaklık
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denizcilik 52.180.855,64 40.679.249,82 TRY 77,96 Doğrudan Bağlı Ortaklık
GSD FAKTORİNG A.Ş. Faktoring 45.000.000,00 39.604.500,00 TRY 88,01 Doğrudan ve Dolaylı Bağlı Ortaklık
SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Enerji Üretimi ve Satışı 1.501.125.000,00 144.108.000,00 TRY 9,60 Finansal Yatırım
GSD EĞİTİM VAKFI Vakıf 10.000,00 10.000,00 TRY 100,00 Vakıf
CANO MARITIME LTD. Denizcilik 21.000.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
DODO MARITIME LTD. Denizcilik 14.000.000,00 0,00 USD 0,00
17:38115.507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -1.017,55
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
17:386,8559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
17:387,7227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0247
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
17:38388,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -3,88
|Açılış
|: 388,59
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,29
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.635.616
|% 10,00
|
|KENT
|565,10
|13.738.504
|% 9,98
|
|AYEN
|6,06
|113.198.609
|% 9,98
|
|CMBTN
|66,20
|16.393.885
|% 9,97
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.009
|% 9,97
|
|UZERB
|5,02
|40.401
|% -7,04
|
|ULAS
|5,54
|6.758.816
|% -5,94
|
|RTALB
|33,16
|49.861.263
|% -5,20
|
|GLRYH
|13,37
|15.222.979
|% -5,11
|
|EKIZ
|9,75
|1.031.545
|% -4,79
|
|KRDMD
|3,27
|1.908.358.645
|% 0,62
|
|ASELS
|32,88
|1.195.074.668
|% 1,23
|
|THYAO
|12,32
|1.169.246.509
|% -1,60
|
|GARAN
|8,34
|1.155.216.513
|% -1,42
|
|ODAS
|2,58
|966.175.115
|% 4,03
|
|KRDMD
|3,27
|1.908.358.645
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,02
|887.634.892
|% -1,46
|
|ODAS
|2,58
|966.175.115
|% 4,03
|
|DOHOL
|2,22
|790.991.700
|% 5,71
|
|SKBNK
|1,52
|464.912.127
|% 4,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5091
|8,5518
|% 0,41
|
|Frank
|7,2189
|7,2623
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|2.520
|2.541
|-15,80
|
|Tam
|2.594
|2.608
|-16,20
|
|Yarım
|1.260
|1.276
|-7,90
|
|Çeyrek
|630
|639
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,06
|
Seans Raporu
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17:50ULAS
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17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1761, 1 kaybederek (% -1.31 ) 132, 958
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