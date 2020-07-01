Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.07.2020 16:17
GÜNCEL HABERLER



***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
GSD YATIRIM BANKASI A.Ş. Bankacılık 240.000.000,00 239.999.980,80 TRY 100,00 Doğrudan Bağlı Ortaklık
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denizcilik 52.180.855,64 40.679.249,82 TRY 77,96 Doğrudan Bağlı Ortaklık
GSD FAKTORİNG A.Ş. Faktoring 45.000.000,00 39.604.500,00 TRY 88,01 Doğrudan ve Dolaylı Bağlı Ortaklık
SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Enerji Üretimi ve Satışı 1.501.125.000,00 144.108.000,00 TRY 9,60 Finansal Yatırım
GSD EĞİTİM VAKFI Vakıf 10.000,00 10.000,00 TRY 100,00 Vakıf
CANO MARITIME LTD. Denizcilik 21.000.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
DODO MARITIME LTD. Denizcilik 14.000.000,00 0,00 USD 0,00



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:38115.507
Değişim :  -0,87% |  -1.017,55
Açılış :  117.168  
Önceki Kapanış :  116.525  
En Yüksek
117.358 En Düşük
115.123
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 3,63 13.635.616 % 10,00  
KENT 565,10 13.738.504 % 9,98  
AYEN 6,06 113.198.609 % 9,98  
CMBTN 66,20 16.393.885 % 9,97  
AKMGY 39,92 4.656.009 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5091 8,5518 % 0,41  
Frank 7,2189 7,2623 % 0,18  
Riyal 1,8220 1,8311 % 0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 389 389 -3,54  
Cumhuriyet 2.520 2.541 -15,80  
Tam 2.594 2.608 -16,20  
Yarım 1.260 1.276 -7,90  
Çeyrek 630 639 -4,00  
Gümüş.Ons 17,89 17,93 -0,28  
Gümüş Gr. 3,95 3,96 -0,06  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru