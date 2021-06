***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET TURGUT YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sanayici 10.10.1986 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye GSD Denizcilik G.menkul İnş.San.ve Tic.A.Ş. YK.Bşk., GSD Faktoring A.Ş. YK.Bşk., GSD Eğitim Vakfı Süresiz Müt.Kur.Üyesi (Başkan) ve YK.Bşk., MTY Delta Denizcilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. YK.Bşk. Evet 25.5 A GRUBU Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -AKGÜN TÜRER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elektronik Mühendisi 18.12.1996 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür GSD Yatırım Bank. A.Ş. YK.Bşk. ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San.ve Tic.A.Ş. YK.Bşk.Vekili, GSD Faktoring A.Ş . YK.Bşk. Vekili, GSD Eğitim Vakfı Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi ve YK. Üyesi, Cano Maritime Limited YK. Üyesi, Dodo Maritime Limited YK. Üyesi, Hako Maritime Limited YK. Üyesi, Zeyno Maritime Limited YK. Üyesi, Neco Maritime Limited YK. Üyesi, Mila Maritime Limited YK. Üyesi, Silopi Elektrik Üretim A.Ş. YK Üyesi, GSD Havacılık A.Ş. YK. Başkanı, Lena Maritime Limited YK. Üyesi Evet A GRUBU Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ÖMER ASIM ÖZGÖZÜKARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hesap Uzmanı 31.05.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San.ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Bşk., Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk., Aday Gösterme Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Üyesi., Koza Y.M.M. Limited Şirketi Ortak, Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisleri ve Devremülk İşletmeleri A.Ş. YK Üyesi Evet A GRUBU Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927569 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Bşk., Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk., Aday Gösterme Komitesi BaşkanıANNA GÖZÜBÜYÜKOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 31.05.2012 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi GSD Faktoring A.Ş. YK. Üyesi Evet B GRUBU Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -EKREM CAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı 31.03.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi GSD Eğitim Vakfı Süreli Müt.Kur.Üyesi ve YK. Üyesi (Muhasip Üye) Evet B GRUBU Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiCEZMİ ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 04.06.2007 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi GSD Faktoring A.Ş. YK Üyesi, GSD Yat.Bankası A.Ş.YK. Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Bşk., GSD Eğitim Vakfı Süresiz Müt.Kur.Üyesi ve Denetim Kurulu Üyesi, MTY Delta Denizcilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, Ege Gübre Sanayi A.Ş. Bağımsız YK Üyesi Evet C GRUBU Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -İSMAİL SÜHAN ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 30.05.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi GSD Yat.Bankası A.Ş. YK. Bşk. Vek., Denetim Komitesi Bşk., Kurumsal Yönetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, GSD Eğitim Vakfı Süreli Mütevelli Kurulu Üyesi ve YK Üyesi Evet A GRUBU Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi , Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi ÜyesiSEDAT TEMELTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hesap Uzmanı 31.05.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San.ve Tic.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı, GSD Eğitim Vakfı Denetim Kurulu Üyesi Evet A GRUBU Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927569 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk., Ücret Komitesi Bşk.CANAN SÜMER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 07.08.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi GSD Eğitim Vakfı Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi, GSD Faktoring A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet C GRUBU Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET TURGUT YILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sanayici Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye GSD Denizcilik G.menkul İnş.San.ve Tic.A.Ş. YK.Bşk., GSD Faktoring A.Ş. YK.Bşk., GSD Eğitim Vakfı Süresiz Müt.Kur.Üyesi (Başkan) ve YK.Bşk., MTY Delta Denizcilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. YK.Bşk.AKGÜN TÜRER Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Elektrik Mühendisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi GSD Yatırım Bank. A.Ş. YK.Bşk. ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San.ve Tic.A.Ş. YK.Bşk.Vekili, GSD Faktoring A.Ş. YK.Bşk. Vekili, GSD Eğitim Vakfı Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi ve YK. Üyesi, Cano Maritime Limited YK. Üyesi, Dodo Maritime Limited YK. Üyesi, Hako Maritime Limited YK. 