***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Ş Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGSD YATIRIM BANKASI A.Ş. Bankacılık 240.000.000,00 239.999.918,40 TRY 100,00 Doğrudan Bağlı OrtaklıkGSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denizcilik 150.000.000,00 101.999.998,21 TRY 68,00 Doğrudan Bağlı OrtaklıkGSD FAKTORİNG A.Ş. Faktoring 55.000.000,00 48.405.500,00 TRY 88,01 Doğrudan ve Dolaylı Bağlı OrtaklıkSİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Enerji Üretimi ve Satışı 1.501.125.000,00 144.108.000,00 TRY 9,60 Finansal YatırımGSD EĞİTİM VAKFI Vakıf 10.000,00 10.000,00 TRY 100,00 VakıfCANO MARITIME LTD. Denizcilik 21.000.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı OrtaklıkDODO MARITIME LTD. Denizcilik 14.000.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı OrtaklıkHAKO MARITIME LTD. Denizcilik 13.000.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı OrtaklıkZEYNO MARITIME LTD. Denizcilik 9.500.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı OrtaklıkNECO MARITIME LTD. Denizcilik 5.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGSD SHIPPING B.V. Denizcilik 50.000.000,00 50.000.000,00 USD 100,00 Doğrudan Bağlı OrtaklıkMILA MARITIME LTD. Denizcilik 5.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı OrtaklıkLENA MARITIME LTD. Denizcilik 5.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı OrtaklıkNEJAT MARITIME LTD. Denizcilik 5.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı OrtaklıkNEHIR MARITIME LTD. Denizcilik 5.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık