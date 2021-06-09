***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/06/2021Karar Sayısı26Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 9 Haziran 2021 KARAR SAYISI : 2021/26 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCESORUMLULUK BEYANI9 Haziran 2021 a) "Türkiye Finansal Raporlama Standartları"na göre, 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla düzenlenmiş, Şirketimizin Konsolide Ara Dönem Finansal Tabloları ve Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olup Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca yukarıda belirtilen tarihli ve sayılı kararla onaylanmıştır. b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Şirketimizin Konsolide Ara Dönem Finansal Tabloları ve Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış Şirketimizin Konsolide Ara Dönem Finansal Tabloları, Şirketimizin, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüstçe yansıtmakta ve Şirketimizin Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu işin gelişimi ve performansını ve Şirketimizin konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıtmaktadır. Saygılarımızla, GSD HOLDİNG A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941568BIST