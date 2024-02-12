***GSDHO* *GSDDE*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
12.02.2024 18:11
***GSDHO******GSDDE*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/02/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
GSD Faktoring Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Faktoring hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
400.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
12.02.2024
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
12.826.991,90 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
2,029 TL
Toplam Tutar
26.026.517,80 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%3,21
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%98,01 doğrudan
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%98,01 doğrudan
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,31
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%2,46
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
GSD Holding Anonim Şirketi bağlı ortaklığındaki payı artacaktır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
GSD Faktoring Anonim Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Bağlı ortaklık, finansal tablolara konsolide edilmektedir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenleme uyarınca zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, GSD Faktoring Anonim Şirketi sermayesinin %3,21'ine denk gelen 12.826.991,90 TL nominal değerli GSD Faktoring payları toplam 26.026.517,80 TL bedel karşılığında, nakden ve peşin olarak satın alınmasına karar verilmiş olup, hisse devir ve ödeme işlemleri bugün tamamlanmıştır. Şirketimizin GSD Faktoring 'deki doğrudan pay toplamı % 98,01'e çıkmıştır. Anonim Şirketi
Anonim Şirketi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248920
BIST