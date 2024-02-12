***GSDHO* *GSDDE*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***GSDHO******GSDDE*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [GSDDE]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi12/02/2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıGSD Faktoring Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuFaktoring hizmetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi400.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih12.02.2024Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı12.826.991,90 TLBeher Payın Alış Fiyatı2,029 TLToplam Tutar26.026.517,80 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%3,21Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%98,01 doğrudanEdinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%98,01 doğrudanEdinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,31İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%2,46Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiGSD Holding Anonim Şirketi bağlı ortaklığındaki payı artacaktır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıGSD Faktoring Anonim ŞirketiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiBağlı ortaklık, finansal tablolara konsolide edilmektedir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenleme uyarınca zorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından, GSD Faktoring Anonim Şirketi sermayesinin %3,21'ine denk gelen 12.826.991,90 TL nominal değerli GSD Faktoring payları toplam 26.026.517,80 TL bedel karşılığında, nakden ve peşin olarak satın alınmasına karar verilmiş olup, hisse devir ve ödeme işlemleri bugün tamamlanmıştır. Şirketimizin GSD Faktoring 'deki doğrudan pay toplamı % 98,01'e çıkmıştır. Anonim ŞirketiAnonim Şirketihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248920BIST