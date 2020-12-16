***GSDHO* *GSDDE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.12.2020 17:13
***GSDHO******GSDDE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GSDDE, GSDHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Turgut Yılmaz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893476
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,95
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.385
18:057,8052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0310
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
18:059,5108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0226
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5484
En Düşük
9,4474
18:05465,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,78
|Açılış
|: 465,42
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNKRN
|9,24
|3.298.615
|% 10,00
|
|BRYAT
|380,80
|64.495.946
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.681.409
|% 9,99
|
|IDGYO
|7,60
|11.173.874
|% 9,99
|
|AVOD
|8,07
|126.225.864
|% 9,95
|
|YAPRK
|44,64
|4.297.646
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,66
|1.087.087
|% -10,00
|
|NUGYO
|7,56
|19.976.424
|% -10,00
|
|MZHLD
|22,70
|1.454.268
|% -9,92
|
|IZMDC
|11,38
|238.213.301
|% -9,90
|
|THYAO
|12,69
|3.013.077.033
|% 0,48
|
|GARAN
|9,72
|2.386.029.948
|% 0,73
|
|SISE
|7,13
|2.081.145.654
|% -2,73
|
|ODAS
|4,06
|1.614.108.103
|% 1,25
|
|ASELS
|17,88
|1.239.251.593
|% 0,51
|
|ODAS
|4,06
|1.614.108.103
|% 1,25
|
|EKGYO
|2,06
|821.513.064
|% -1,90
|
|YKBNK
|3,06
|1.178.165.919
|% -2,55
|
|KLGYO
|2,71
|817.074.557
|% 9,72
|
|SISE
|7,13
|2.081.145.654
|% -2,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8033
|7,8097
|% -0,34
|
|Euro
|9,5003
|9,5099
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,5036
|10,5563
|% -0,02
|
|Frank
|8,7716
|8,8244
|% -0,51
|
|Riyal
|2,0741
|2,0845
|% -0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-0,58
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|18,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|-5,71
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|-2,76
|
|Çeyrek
|746
|763
|-1,38
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,94
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,09
|
|B. Petrol
|50,90
|50,90
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MRGYO
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 017, 186 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 810, 146 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 810, 146 adet işlem
-
17:57PRKAB
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 12.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 014, 041 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 08 kaybederek (% -0.07 ) 1, 546