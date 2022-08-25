***GSDHO* *SAYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***GSDHO******SAYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler GSDHO, SAYAS26.08.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaGSD HOLDING GSDHO 0,25 0,225Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaSAY YENILENEBILIR ENERJI SAYAS 200,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058349BIST