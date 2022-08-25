***GSDHO* *SAYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
25.08.2022 17:09
***GSDHO******SAYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler GSDHO, SAYAS
26.08.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
GSD HOLDING GSDHO 0,25 0,225
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
SAY YENILENEBILIR ENERJI SAYAS 200,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058349
BIST
17:243.125
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 64,26
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
17:2418,1731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0314
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
17:2418,1793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0875
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
17:241.026,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,43
|Açılış
|: 1.025,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler17:24
|VAKBN
|5,50
|587.338.707
|% 10,00
|
|HALKB
|6,49
|1.521.802.539
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|493.574
|% 10,00
|
|QNBFB
|46,44
|1.047.080
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|3.929.681
|% 9,99
|
|SNPAM
|11,70
|709.753
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.449.331
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,89
|423.743.144
|% -7,39
|
|UZERB
|40,22
|651.362
|% -6,47
|
|OBASE
|16,44
|206.626.129
|% -5,63
|
|ISCTR
|7,81
|6.994.587.138
|% 3,72
|
|THYAO
|69,90
|6.389.817.443
|% 1,82
|
|YKBNK
|6,37
|4.367.292.397
|% 5,46
|
|AKBNK
|11,72
|4.251.950.231
|% 5,87
|
|GARAN
|25,28
|2.877.276.645
|% 7,94
|
|ISCTR
|7,81
|6.994.587.138
|% 3,72
|
|YKBNK
|6,37
|4.367.292.397
|% 5,46
|
|EKGYO
|3,84
|2.350.475.833
|% 1,05
|
|AKBNK
|11,72
|4.251.950.231
|% 5,87
|
|DOHOL
|5,32
|1.413.691.001
|% 7,91
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1647
|18,1731
|% 0,17
|
|Euro
|18,1654
|18,1793
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,4103
|21,5177
|% 0,39
|
|Frank
|18,7749
|18,8880
|% 0,45
|
|Riyal
|4,8237
|4,8479
|% 0,25
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|5,41
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|3,97
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.863
|6.918
|3,00
|
|Yarım
|3.344
|3.382
|1,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,05
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:39BJKAS
Yüzde 8.67 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 907, 102 adet işlem
-
17:38YKBNK
Yüzde 5.30 oranında artışla 6.36 lira fiyatla işlem gören hissede 690, 816, 407 adet işlem
-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 14 artarak (% 2.23 ) 3, 399
-
17:37XU100
Endeks 3, 122 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 01 üstünde . İşlem hacmi 62, 767.00 milyon TL de
-
17:37SAYAS
Yüzde 6.02 oranında artışla 57.20 lira fiyatla işlem gören hissede 737, 374 adet işlem