***GSIPD* *AKMEN* *UNLUS* *ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.12.2022 19:27
***GSIPD******AKMEN******UNLUS******ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISMEN, AKMEN, UNLUS, GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM), Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (AKM) veya Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin (UNS) yaptığı, dayanakları ve kapalılık tarihleri piyasa yapıcısı tarafından KAP'ta duyurulan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı geçici olarak işleme kapatılacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089373 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089353 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089375
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089714
BIST
18:055.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 49,30
|Açılış
|: 5.517
|
|Önceki Kapanış
|: 5.455
|
5.549
En Düşük
5.480
18:0518,6606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0190
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7961
En Düşük
18,6065
18:0519,8790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0421
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9444
En Düşük
19,7844
18:051.079,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,29
|Açılış
|: 1.079,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079,77
|
1.087,21
En Düşük
1.076,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|13,31
|10.487.189
|% 10,00
|
|YESIL
|5,39
|57.587.068
|% 10,00
|
|NATEN
|201,30
|86.493.575
|% 10,00
|
|BRKVY
|30,36
|4.500.870
|% 10,00
|
|CMBTN
|574,30
|54.915.420
|% 10,00
|
|IMASM
|270,00
|61.443.365
|% -10,00
|
|UZERB
|170,10
|2.145.575
|% -10,00
|
|KONTR
|153,10
|359.640.792
|% -8,54
|
|OZSUB
|20,82
|69.267.642
|% -8,12
|
|ALFAS
|298,20
|427.139.910
|% -6,64
|
|ENKAI
|32,30
|7.748.571.427
|% 5,21
|
|PETKM
|20,48
|7.117.181.308
|% 4,33
|
|THYAO
|145,00
|6.301.883.747
|% 2,26
|
|ASELS
|59,20
|4.652.320.500
|% 2,07
|
|EKGYO
|8,55
|3.787.032.792
|% 0,47
|
|EKGYO
|8,55
|3.787.032.792
|% 0,47
|
|PETKM
|20,48
|7.117.181.308
|% 4,33
|
|ENKAI
|32,30
|7.748.571.427
|% 5,21
|
|YKBNK
|12,10
|2.786.528.921
|% -0,08
|
|DOHOL
|10,55
|2.230.419.944
|% 5,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6594
|18,6610
|% -0,10
|
|Euro
|19,8405
|19,8753
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,4410
|22,5536
|% 0,02
|
|Frank
|19,9366
|20,0567
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9479
|4,9728
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.799
|0,45
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.079
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|7.285
|7.395
|5,00
|
|Tam
|7.321
|7.372
|54,00
|
|Yarım
|3.545
|3.610
|32,00
|
|Çeyrek
|1.778
|1.804
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|3,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58EUYO
Yüzde 8.86 oranında artışla 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 690, 077 adet işlem
-
17:57PAMEL
Yüzde 4.33 oranında artışla 248.00 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 998 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 65 artarak (% 1.16 ) 4, 861
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, PENTA, TERA, UMPAS, VKING, YESIL, BRKO, CMBTN, ADEL, YYAPI
-
17:56
ADEL, PSDTC, CMBTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında