***GSIPD* *AKMEN* *UNLUS* *ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.01.2023 09:14
***GSIPD******AKMEN******UNLUS******ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKMEN, UNLUS, GSIPD, ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM), Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (AKM) veya Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin (UNS) yaptığı, dayanakları ve kapalılık tarihleri piyasa yapıcısı tarafından KAP'ta duyurulan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı geçici olarak işleme kapatılacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091123 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091391 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091107
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091709
BIST
10:285.594
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 85,03
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.597
En Düşük
5.568
10:2818,7258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:2820,0249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0027
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:281.098,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,57
|Açılış
|: 1.098,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:28
|BFREN
|4.323,00
|11.689.392
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|48.459.542
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|13.788.822
|% 9,99
|
|TERA
|21,42
|4.764.579
|% 9,96
|
|ULUFA
|9,75
|30.558.421
|% -5,98
|
|PRDGS
|9,46
|46.767.319
|% -5,40
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|ATEKS
|106,60
|1.506.187
|% -3,88
|
|AYCES
|117,30
|1.637.512
|% -3,85
|
|ASELS
|64,25
|1.410.974.067
|% 3,38
|
|THYAO
|142,90
|1.033.565.636
|% 1,42
|
|TCELL
|39,34
|783.778.793
|% 3,85
|
|SISE
|44,06
|691.013.594
|% 2,66
|
|EKGYO
|8,83
|635.276.772
|% 1,15
|
|EKGYO
|8,83
|635.276.772
|% 1,15
|
|KRDMD
|18,35
|536.330.246
|% 2,00
|
|PETKM
|20,16
|572.488.410
|% 1,00
|
|SKBNK
|3,11
|82.030.266
|% 1,63
|
|ISCTR
|12,91
|331.684.493
|% 1,10
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7204
|18,7258
|% 0,13
|
|Euro
|20,0003
|20,0249
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,5288
|22,6417
|% -0,05
|
|Frank
|20,1556
|20,2771
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9648
|4,9897
|% 0,08
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,66
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.410
|7.484
|51,00
|
|Yarım
|3.588
|3.655
|22,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.827
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|