***GSIPD* *AKMEN* *UNLUS* *ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.04.2023 09:17
***GSIPD******AKMEN******UNLUS******ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISMEN, AKMEN, UNLUS, GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM), Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (AKM) ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin (UNS) yaptığı, dayanakları ve kapalılık tarihleri piyasa yapıcısı tarafından KAP'ta duyurulan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı geçici olarak işleme kapatılacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132390 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132510 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132573
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133347
BIST
17:594.913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
0
En Düşük
0
17:5919,2674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0161
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2809
En Düşük
19,2141
17:5921,0961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0624
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,2786
En Düşük
20,9763
17:591.243,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,73
|Açılış
|: 1.243,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MIPAZ
|8,39
|23.633.837
|% 6,81
|
|SELGD
|6,15
|2.745.093
|% 0,00
|
|VBTYZ
|39,70
|5.823.510
|% 0,00
|
|YEOTK
|64,05
|97.574.455
|% 0,00
|
|YYLGD
|28,28
|39.661.909
|% 0,00
|
|SELGD
|6,15
|2.745.093
|% 0,00
|
|YEOTK
|64,05
|97.574.455
|% 0,00
|
|VBTYZ
|39,70
|5.823.510
|% 0,00
|
|YYLGD
|28,28
|39.661.909
|% 0,00
|
|SODSN
|26,70
|318.586
|% 0,00
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|3.680.090.543
|% 0,00
|
|ASTOR
|58,75
|3.021.279.776
|% 0,00
|
|EREGL
|34,84
|2.223.448.109
|% 0,00
|
|KOZAL
|21,40
|1.931.083.686
|% 0,00
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,88
|391.848.881
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,41
|726.186.882
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,71
|959.204.055
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,97
|1.181.518.547
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2429
|19,2674
|% 0,08
|
|Euro
|21,0214
|21,0961
|% 0,30
|
|Sterlin
|23,9090
|24,0289
|% 0,18
|
|Frank
|21,2127
|21,3405
|% 0,11
|
|Riyal
|5,1168
|5,1424
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|1,02
|
|Cumhuriyet
|8.444
|8.572
|-23,00
|
|Tam
|8.479
|8.557
|-6,00
|
|Yarım
|4.141
|4.187
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.071
|2.094
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59IZFAS
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 253, 747 adet işlem
-
17:58SEKUR
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 065, 299 adet işlem
-
17:57DERIM
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 418 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, FROTO, THYAO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 27 kaybederek (% -0.28 ) 4, 410