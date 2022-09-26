***GSIPD* *UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***GSIPD******UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [UNLUS, GSIPD]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGoldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve Vodafone Group Plc'ye dayalı varant sıraları (VFSAA.V, VFSAB.V, VFSAC.V, VFSPA.V,VFSPB.V) yatırımcı menfaatlerinin korunmasını teminen piyasa yapıcısı/ihraççısının talebi üzerine 16:23:16‘da geçici olarak işleme kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065309BIST