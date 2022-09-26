***GSIPD* *UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.09.2022 17:28
***GSIPD******UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [UNLUS, GSIPD]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve Vodafone Group Plc'ye dayalı varant sıraları (VFSAA.V, VFSAB.V, VFSAC.V, VFSPA.V,VFSPB.V) yatırımcı menfaatlerinin korunmasını teminen piyasa yapıcısı/ihraççısının talebi üzerine 16:23:16‘da geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065309
BIST
17:293.265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -16,69
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
17:2918,4588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0448
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
17:2917,8616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0180
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
17:29976,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,24
|Açılış
|: 976,39
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler17:28
|GRNYO
|4,62
|7.367.753
|% 10,00
|
|SMRTG
|63,90
|378.245.243
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.404.982
|% 9,98
|
|IHAAS
|71,20
|15.104.671
|% 9,96
|
|ELITE
|27,60
|58.109.499
|% 9,96
|
|PINSU
|5,85
|24.386.556
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.834.960
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.130.464
|% -9,99
|
|KZBGY
|23,44
|280.337.900
|% -9,98
|
|THYAO
|69,90
|2.943.633.198
|% -1,34
|
|SASA
|66,60
|2.913.698.689
|% 7,59
|
|VESTL
|37,12
|2.733.810.506
|% 3,80
|
|HEKTS
|55,10
|2.031.120.958
|% 8,89
|
|ISCTR
|7,59
|1.878.966.655
|% -3,07
|
|YKBNK
|6,81
|1.757.921.338
|% -1,87
|
|EKGYO
|3,91
|1.012.699.561
|% -1,51
|
|ISCTR
|7,59
|1.878.966.655
|% -3,07
|
|ZOREN
|4,44
|1.093.811.563
|% -0,67
|
|SKBNK
|2,28
|528.095.427
|% -9,88
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4440
|18,4559
|% 0,23
|
|Euro
|17,8360
|17,8631
|% 0,11
|
|Sterlin
|19,9153
|20,0152
|% -0,06
|
|Frank
|18,6113
|18,7234
|% -0,35
|
|Riyal
|4,8903
|4,9148
|% 0,22
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|2,78
|
|Altın Gr.
|977
|977
|3,79
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.654
|6.734
|-28,00
|
|Yarım
|3.238
|3.294
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.643
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,98
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,10
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|1,00
|
Seans Raporu
17:28
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17:40TSGYO
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 519, 327 adet işlem
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17:39XU100
Endeks 3, 268 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 47, 883.00 milyon TL de
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17:39UNLU
Yüzde -9.90 oranında düşüşle 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 656, 330 adet işlem
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17:37ULUFA
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 176, 635 adet işlem
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17:36TRCAS
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 571, 754 adet işlem