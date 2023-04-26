***GSIPD* *UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.04.2023 09:19
***GSIPD******UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [UNLUS, GSIPD]
İlgili Fonlar []
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (UNS)'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 252 adet varant 26 Nisan 2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve UNS tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** APSBB.V, APSBC.V, APSBD.V, APSBE.V, ABSDI.V, ABSDJ.V, ABSDK.V, ABSDL.V, ABSDM.V, ABSDN.V, AZSBB.V, AZSBC.V, AZSBD.V, AZSBE.V, ARSCI.V, ARSCJ.V, ARSCK.V, ARSCL.V, ASSDC.V, ASSDD.V, ASSDE.V, ASSDF.V, BISCV.V, BISCW.V, BISCX.V, BISCY.V, BMSBA.V, BMSBB.V, BMSBC.V, BMSBD.V, DASCB.V, DASCC.V, DASCD.V, DASCE.V, DASCF.V, DASCG.V, DASCH.V, DJSCA.V, DJSCB.V, DJSCC.V, DJSCD.V, DJSCE.V, DJSCF.V, DJSCG.V, EKSAU.V, EKSAV.V, EKSAW.V, EKSAX.V, EDSDM.V, EDSDN.V, EDSDO.V, EDSDP.V, EDSDQ.V, EDSDR.V, FRSCQ.V, FRSCR.V, FRSCS.V, FRSCT.V, GASDH.V, GASDI.V, GASDJ.V, GASDK.V, GASDL.V, GASDM.V, AXSAP.V, AXSAQ.V, AXSAR.V, AXSAS.V, AXSAT.V, AXSAU.V, AXSAV.V, GOSBA.V, GOSBB.V, GOSBC.V, GOSBD.V, PBSAJ.V, PBSAK.V, PBSAL.V, PBSAM.V, ISSAY.V, ISSAZ.V, ISSBA.V, ISSBB.V, ISSBC.V, ISSBD.V, KZSBA.V, KZSBB.V, KZSBC.V, KZSBD.V, KZSBE.V, KZSBF.V, KDSDI.V, KDSDJ.V, KDSDK.V, KDSDL.V, KDSDM.V, KDSDN.V, NASCB.V, NASCC.V, NASCD.V, NASCE.V, NASCF.V, NASCG.V, NASCH.V, PDSAJ.V, PDSAK.V, PDSAL.V, PDSAM.V, PESDI.V, PESDJ.V, PESDK.V, PESDL.V, PESDM.V, PESDN.V, PLSAJ.V, PLSAK.V, PLSAL.V, PLSAM.V, SASCU.V, SASCV.V, SASCW.V, SASCX.V, SASCY.V, SASCZ.V, SHSBB.V, SHSBC.V, SHSBD.V, SHSBE.V, AGSAJ.V, AGSAK.V, AGSAL.V, AGSAM.V, SISDM.V, SISDN.V, SISDO.V, SISDP.V, SISDQ.V, SISDR.V, SPSCB.V, SPSCC.V, SPSCD.V, SPSCE.V, SPSCF.V, SPSCG.V, SPSCH.V, EUSCB.V, EUSCC.V, EUSCD.V, EUSCE.V, EUSCF.V, EUSCG.V, TASCQ.V, TASCR.V, TASCS.V, TASCT.V, TKSDM.V, TKSDN.V, TKSDO.V, TKSDP.V, TKSDQ.V, TKSDR.V, TOSCQ.V, TOSCR.V, TOSCS.V, TOSCT.V, TSSBZ.V, TSSCA.V, TSSCB.V, TSSCC.V, TSSCD.V, TSSCE.V, TPSDG.V, TPSDH.V, TPSDI.V, TPSDJ.V, TPSDK.V, TPSDL.V, VWSBB.V, VWSBC.V, VWSBD.V, VWSBE.V, PWSAJ.V, PWSAK.V, PWSAL.V, PWSAM.V, IZSEH.V, IZSEI.V, IZSEJ.V, IZSEK.V, IZSEL.V, IZSEM.V, APSPP.V, ABSQU.V, ABSQV.V, AZSPP.V, ARSPX.V, ASSQQ.V, BISQI.V, BMSPO.V, DASPY.V, DASPZ.V, DASQA.V, DJSPX.V, DJSPY.V, DJSPZ.V, EKSPG.V, EDSQY.V, EDSQZ.V, FRSQE.V, GASQS.V, GASQT.V, AXSPH.V, AXSPI.V, AXSPJ.V, GOSPO.V, PBSPD.V, ISSPI.V, ISSPJ.V, KZSPK.V, KZSPL.V, KDSQU.V, KDSQV.V, NASPY.V, NASPZ.V, NASQA.V, PDSPD.V, PESQU.V, PESQV.V, PLSPD.V, SASQG.V, SASQH.V, SHSPP.V, AGSPD.V, SISQY.V, SISQZ.V, SPSPY.V, SPSPZ.V, SPSQA.V, EUSPY.V, EUSPZ.V, TASQE.V, TKSQY.V, TKSQZ.V, TOSQE.V, TSSPW.V, TSSPX.V, TPSQS.V, TPSQT.V, VWSPP.V, PWSPD.V, IZSRL.V, IZSRM.V ***
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141030
BIST