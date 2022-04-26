***GSIPD* *UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
26.04.2022 11:21
***GSIPD******UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [GSIPD, UNLUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
TPSPL.V
Sözleşme No
0A7F0D420005EB72
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
26/04/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023736
BIST
12:452.496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 13,25
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.491
12:4514,7927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0250
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
12:4515,8152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0185
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
12:45905,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,45
|Açılış
|: 905,38
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler12:43
|DAGHL
|31,02
|1.782.875
|% 10,00
|
|SAFKR
|7,83
|25.870.471
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|633.282
|% 9,97
|
|ACSEL
|42,78
|53.770.166
|% 9,13
|
|KLSYN
|2,32
|70.740.800
|% 8,92
|
|EUHOL
|2,83
|3.604.814
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,88
|19.645.609
|% -7,40
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,87
|14.892.365
|% -5,07
|
|ATLAS
|1,37
|2.151.861
|% -2,84
|
|THYAO
|40,56
|3.117.097.999
|% 2,42
|
|KRDMD
|15,51
|1.387.549.434
|% 2,99
|
|TUPRS
|253,10
|865.581.247
|% -2,43
|
|KONTR
|158,80
|783.557.126
|% 1,86
|
|SISE
|17,99
|773.248.488
|% 0,33
|
|ODAS
|2,52
|266.134.704
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,78
|278.395.483
|% 0,72
|
|YKBNK
|5,15
|512.366.276
|% 0,39
|
|KRDMD
|15,51
|1.387.549.434
|% 2,99
|
|TSKB
|1,97
|158.570.460
|% -1,01
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7861
|14,7925
|% 0,17
|
|Euro
|15,8058
|15,8145
|% -0,12
|
|Sterlin
|18,7532
|18,8473
|% -0,11
|
|Frank
|15,3616
|15,4541
|% 0,15
|
|Riyal
|3,9298
|3,9495
|% 0,04
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|6,42
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,47
|
|Cumhuriyet
|6.024
|6.115
|16,00
|
|Tam
|5.996
|6.146
|16,34
|
|Yarım
|2.898
|2.973
|7,90
|
|Çeyrek
|1.454
|1.486
|3,95
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,29
|0,06
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,50
|