***GSIPD* *UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
08.09.2022 16:59
***GSIPD******UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [GSIPD, UNLUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
PESBF.V
Sözleşme No
0A920B020029241C
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
08/09/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061590
BIST
17:063.468
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 64,73
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:0618,2418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0267
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
17:0618,1895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0501
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:061.001,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,42
|Açılış
|: 1.001,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.001,31
BIST En Aktif Hisseler17:04
|UNLU
|6,93
|47.375.136
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.221.393.917
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.658.422
|% 9,98
|
|EUKYO
|4,41
|10.884.103
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.272.182
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|2.004.322
|% -5,07
|
|ATAGY
|5,02
|1.871.721
|% -4,92
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|AKBNK
|15,66
|11.859.597.302
|% -0,19
|
|YKBNK
|8,51
|10.482.885.391
|% 8,55
|
|THYAO
|74,10
|7.405.034.775
|% -0,80
|
|ISCTR
|11,31
|4.792.486.465
|% 9,91
|
|GARAN
|24,80
|4.434.600.797
|% 2,90
|
|YKBNK
|8,51
|10.482.885.391
|% 8,55
|
|EKGYO
|5,02
|4.170.485.337
|% 2,87
|
|AKBNK
|15,66
|11.859.597.302
|% -0,19
|
|ISCTR
|11,31
|4.792.486.465
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.015.992.423
|% 9,93
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2320
|18,2361
|% 0,12
|
|Euro
|18,1766
|18,1806
|% -0,32
|
|Sterlin
|20,8847
|20,9895
|% -0,39
|
|Frank
|18,6893
|18,8018
|% 0,54
|
|Riyal
|4,8383
|4,8626
|% 0,06
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-6,76
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|6.743
|6.845
|9,00
|
|Tam
|6.788
|6.849
|-46,00
|
|Yarım
|3.308
|3.346
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.675
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,90
|0,08
|
|B. Petrol
|89,29
|89,29
|1,29
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:18EMNIS
Yüzde 5.40 oranında artışla 49.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 560 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 88, 98 artarak (% 2.39 ) 3, 817
-
17:17XU100
Endeks 3, 481 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 28 üstünde . İşlem hacmi 92, 842.00 milyon TL de
-
17:16KLSYN
Yüzde 5.84 oranında artışla 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 144, 886 adet işlem
-
17:15PSGYO
Yüzde 6.17 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 502, 806 adet işlem