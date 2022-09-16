***GSIPD* *UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
16.09.2022 10:54
***GSIPD******UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [UNLUS, GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
TOSAO.V
Sözleşme No
0A932B8200061FA1
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/09/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063516
BIST
12:093.372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 8,74
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.374
En Düşük
3.318
12:0918,2756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
12:0918,2565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0086
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3107
En Düşük
18,1814
12:09976,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,02
|Açılış
|: 976,92
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler12:07
|COSMO
|50,60
|566.366
|% 10,00
|
|EMNIS
|56,85
|110.858
|% 9,96
|
|FRIGO
|5,65
|64.477.597
|% 9,92
|
|BRMEN
|3,33
|57.213
|% 9,90
|
|MERKO
|5,92
|25.484.684
|% 9,83
|
|NTHOL
|10,73
|12.522.908
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|65.715.004
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|241.673
|% -9,97
|
|ISGYO
|17,08
|30.882.963
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|5.630.386
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,20
|2.571.930.836
|% -4,54
|
|ISCTR
|8,99
|2.546.651.671
|% -1,86
|
|GARAN
|22,32
|2.448.972.223
|% -6,84
|
|YKBNK
|7,20
|2.397.310.594
|% 1,69
|
|HALKB
|9,97
|1.695.039.212
|% -9,69
|
|YKBNK
|7,20
|2.397.310.594
|% 1,69
|
|ISCTR
|8,99
|2.546.651.671
|% -1,86
|
|EKGYO
|4,21
|1.101.062.992
|% 5,78
|
|AKBNK
|12,20
|2.571.930.836
|% -4,54
|
|HALKB
|9,97
|1.695.039.212
|% -9,69
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2711
|18,2791
|% 0,08
|
|Euro
|18,2458
|18,2588
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,7398
|20,8439
|% -0,72
|
|Frank
|18,8830
|18,9967
|% -0,22
|
|Riyal
|4,8499
|4,8742
|% 0,02
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-3,10
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.610
|6.689
|-23,00
|
|Yarım
|3.221
|3.270
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.635
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,93
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,19
|
|B. Petrol
|90,94
|90,94
|0,08
|