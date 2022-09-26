***GSIPD* *UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
26.09.2022 17:32
***GSIPD******UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [UNLUS, GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
VFSAA.V, VFSPB.V
Sözleşme No
0A9490420019BA1C, 0A9490420019C7D0, 0A9490420019CD5E, 0A9490420019D309, 0A9490420019D7D4, 0A9490420019DCD4, 0A9490420019E1D8, 0A9490420019E5B9, 0A9490420019EA26, 0A9490420019ED1F, 0A949042001ABC8F, 0A949042001ABF2D, 0A949042001AC1B4, 0A949042001AC42C, 0A949042001AC8CB, 0A949042001ACB5D, 0A949042001ACEA3, 0A94904200255EB5, 0A949042001AE179, 0A949042001AE5F4, 0A949042001AEA19, 0A949042001AED12, 0A949042001AEF9F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
26/09/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, piyasa yapıcı üyenin talebi üzerine Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065312
BIST
17:433.250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -31,68
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
17:4318,4560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0420
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
17:4317,8543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
17:43976,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,90
|Açılış
|: 976,05
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler17:43
|GRNYO
|4,62
|7.387.124
|% 10,00
|
|ESCAR
|47,84
|15.405.556
|% 9,98
|
|ELITE
|27,60
|58.286.387
|% 9,96
|
|ERBOS
|137,00
|184.959.552
|% 9,95
|
|ALKIM
|31,42
|286.377.287
|% 9,94
|
|PINSU
|5,85
|24.424.048
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.936.589
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.142.112
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|326.329.362
|% -9,97
|
|THYAO
|69,25
|3.166.764.739
|% -2,26
|
|SASA
|66,10
|3.135.196.233
|% 6,79
|
|VESTL
|36,58
|2.780.841.933
|% 2,29
|
|ISCTR
|7,60
|2.124.652.910
|% -2,94
|
|HEKTS
|54,45
|2.109.554.572
|% 7,61
|
|YKBNK
|6,84
|2.092.913.216
|% -1,44
|
|EKGYO
|3,92
|1.147.173.346
|% -1,26
|
|ISCTR
|7,60
|2.124.652.910
|% -2,94
|
|ZOREN
|4,45
|1.144.988.827
|% -0,45
|
|SKBNK
|2,28
|528.492.439
|% -9,88
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4498
|18,4560
|% 0,23
|
|Euro
|17,8226
|17,8543
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,8876
|19,9873
|% -0,20
|
|Frank
|18,5818
|18,6937
|% -0,51
|
|Riyal
|4,8907
|4,9152
|% 0,23
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.644
|-0,08
|
|Altın Gr.
|976
|976
|3,16
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.653
|6.740
|-22,00
|
|Yarım
|3.237
|3.297
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,06
|
|B. Petrol
|85,97
|85,97
|0,94
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:58MERKO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 902, 938 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 347, 418 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de
-
17:54ULUFA
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 340 adet işlem
-
17:53GOZDE
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 9.91 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 216, 726 adet işlem