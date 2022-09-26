***GSIPD* *UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***GSIPD******UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [UNLUS, GSIPD]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarYAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARIİlgili İşlem SırasıVFSAA.V, VFSPB.VSözleşme No0A9490420019BA1C, 0A9490420019C7D0, 0A9490420019CD5E, 0A9490420019D309, 0A9490420019D7D4, 0A9490420019DCD4, 0A9490420019E1D8, 0A9490420019E5B9, 0A9490420019EA26, 0A9490420019ED1F, 0A949042001ABC8F, 0A949042001ABF2D, 0A949042001AC1B4, 0A949042001AC42C, 0A949042001AC8CB, 0A949042001ACB5D, 0A949042001ACEA3, 0A94904200255EB5, 0A949042001AE179, 0A949042001AE5F4, 0A949042001AEA19, 0A949042001AED12, 0A949042001AEF9Fİşlemin Gerçekleşme Tarihi26/09/2022İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, piyasa yapıcı üyenin talebi üzerine Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065312BIST