***GSIPD* *UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
30.09.2022 16:00
***GSIPD******UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [UNLUS, GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
SPSAB.V
Sözleşme No
0A9521820013F15E, 0A9521820013E02A, 0A9521820013E029, 0A9521820011C3A7, 0A9521820011C744
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
30/09/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066344
BIST
16:383.164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 17,28
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
16:3818,5335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
16:3818,1211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0363
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0585
16:38992,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,64
|Açılış
|: 993,19
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler16:38
|BFREN
|1.529,40
|49.965.464
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|98.885.737
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|479.716.584
|% 9,85
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,11
|2.505.062.281
|% -8,12
|
|PENTA
|388,70
|21.845.984
|% -5,08
|
|ELITE
|25,76
|30.074.643
|% -4,52
|
|ORMA
|35,14
|117.137
|% -4,35
|
|ISGYO
|6,11
|2.505.062.281
|% -8,12
|
|THYAO
|68,75
|2.488.214.768
|% 0,22
|
|SASA
|69,20
|2.109.035.785
|% 5,09
|
|ASELS
|29,34
|1.578.603.520
|% -1,87
|
|ALARK
|56,90
|1.522.001.697
|% 1,07
|
|ISGYO
|6,11
|2.505.062.281
|% -8,12
|
|EKGYO
|3,84
|1.264.737.115
|% 0,52
|
|TSKB
|2,45
|437.137.967
|% -2,39
|
|ODAS
|6,19
|1.088.586.270
|% 4,21
|
|YKBNK
|7,17
|1.211.456.017
|% 1,99
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5232
|18,5335
|% 0,15
|
|Euro
|18,1102
|18,1211
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,4736
|20,5763
|% -0,17
|
|Frank
|18,8230
|18,9364
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9174
|4,9421
|% 0,18
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|6,85
|
|Altın Gr.
|992
|992
|3,85
|
|Cumhuriyet
|6.649
|6.749
|69,00
|
|Tam
|6.675
|6.748
|16,00
|
|Yarım
|3.248
|3.299
|8,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,99
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,05
|
|B. Petrol
|86,18
|86,18
|-1,00
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, ASELS, TUPRS
-
16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 01 artarak (% 0.61 ) 2, 812
-
16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, ARASE, UZERB, BFREN, ZOREN
-
16:53
AVHOL, CANTE, SELGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:53
YONGA, ISGYO, ELITE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında