***GSIPD* *UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
30.12.2022 10:34
***GSIPD******UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [GSIPD, UNLUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
TSSAE.V
Sözleşme No
0AA1ED42000EE207
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
30/12/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091372
BIST
11:525.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 44,15
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.551
En Düşük
5.511
11:5218,7212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0159
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
11:5219,9704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0178
|Açılış
|: 20,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
19,9983
En Düşük
19,9038
11:521.093,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,30
|Açılış
|: 1.093,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler11:50
|TERA
|19,48
|2.454.909
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|10.957.723
|% 9,96
|
|BRKSN
|23,46
|3.603.345
|% 9,93
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|KUVVA
|53,40
|159.506
|% 9,43
|
|ULUFA
|10,37
|46.762.055
|% -9,98
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|PEGYO
|5,34
|13.873.116
|% -5,82
|
|BRKVY
|37,16
|244.898.764
|% -5,64
|
|ASELS
|61,50
|3.325.489.857
|% 4,59
|
|TUPRS
|538,00
|3.014.689.202
|% 6,22
|
|THYAO
|144,60
|2.545.073.104
|% 1,62
|
|PETKM
|20,34
|2.008.120.239
|% 2,42
|
|TCELL
|38,72
|1.817.150.895
|% 1,36
|
|EKGYO
|8,69
|1.198.525.025
|% 0,81
|
|YKBNK
|11,99
|1.203.676.059
|% -0,08
|
|PETKM
|20,34
|2.008.120.239
|% 2,42
|
|ISCTR
|13,04
|1.080.014.399
|% 0,93
|
|SKBNK
|3,08
|243.728.803
|% 0,65
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7185
|18,7203
|% 0,08
|
|Euro
|19,9636
|19,9709
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,5256
|22,6386
|% 0,09
|
|Frank
|20,1778
|20,2993
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9615
|4,9864
|% 0,03
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,32
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|1,95
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.363
|7.419
|-14,00
|
|Yarım
|3.565
|3.626
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.788
|1.812
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|0,40
|