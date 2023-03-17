***GSIPD* *UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
17.03.2023 10:26
***GSIPD******UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [GSIPD, UNLUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
ASSCT.V ABSQO.V SISCO.V
Sözleşme No
0AACC18100064D35 0AACC18100064D36 0AACC18100064B27 0AACC18200064925
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
17/03/2023
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125781
BIST
11:395.279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 49,49
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.260
11:3919,0047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
11:3920,2684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1295
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
11:391.178,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,15
|Açılış
|: 1.178,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.182,57
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler11:37
|PKART
|26,06
|9.191.269
|% 9,96
|
|SUMAS
|102,80
|776.448
|% 9,95
|
|CRFSA
|57,55
|31.443.524
|% 9,93
|
|VAKFN
|3,92
|83.303.392
|% 9,80
|
|AKMGY
|85,75
|11.194.638
|% 9,72
|
|MARKA
|10,60
|18.631.367
|% -9,94
|
|UMPAS
|3,67
|45.391
|% -7,09
|
|MMCAS
|4,68
|340.353
|% -6,40
|
|VKING
|44,82
|10.209.543
|% -5,60
|
|OTTO
|90,00
|17.370
|% -5,11
|
|ASTOR
|63,80
|2.615.051.643
|% 8,14
|
|GOKNR
|20,42
|2.286.336.586
|% 4,83
|
|ISCTR
|14,92
|1.169.064.898
|% 1,50
|
|ASELS
|56,95
|901.253.822
|% 1,33
|
|THYAO
|133,40
|811.529.612
|% 0,91
|
|GOKNR
|20,42
|2.286.336.586
|% 4,83
|
|ISCTR
|14,92
|1.169.064.898
|% 1,50
|
|EKGYO
|7,36
|517.335.127
|% 2,08
|
|AKFGY
|4,11
|283.604.901
|% 9,02
|
|YKBNK
|11,53
|642.817.965
|% 1,50
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0008
|19,0061
|% 0,09
|
|Euro
|20,2564
|20,2673
|% 0,64
|
|Sterlin
|23,0028
|23,1182
|% 0,26
|
|Frank
|20,4407
|20,5639
|% 0,37
|
|Riyal
|5,0432
|5,0685
|% -0,03
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|9,75
|
|Altın Gr.
|1.180
|1.180
|7,04
|
|Cumhuriyet
|7.912
|8.032
|24,00
|
|Tam
|7.930
|8.008
|22,00
|
|Yarım
|3.888
|3.918
|10,00
|
|Çeyrek
|1.944
|1.959
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,40
|0,13
|
|B. Petrol
|75,15
|75,15
|0,45
|
Seans Raporu
11:37
daha fazla
-
11:52CRFSA
Yüzde 9.93 oranında artışla 57.55 lira fiyatla işlem gören hissede 561, 388 adet işlem
-
11:51OZSUB
Yüzde 5.70 oranında artışla 18.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 773, 707 adet işlem
-
11:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 6 artarak (% 0.72 ) 5, 816
-
11:50XU100
Endeks 5, 276 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 18, 028.00 milyon TL de
-
11:50TRGYO
Yüzde 4.23 oranında artışla 16.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 094, 984 adet işlem