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***GSIPD* *UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

17.03.2023 10:26
***GSIPD* *UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


***GSIPD******UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler [GSIPD, UNLUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
ASSCT.V ABSQO.V SISCO.V
Sözleşme No
0AACC18100064D35 0AACC18100064D36 0AACC18100064B27 0AACC18200064925
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
17/03/2023
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125781


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PKART 26,06 9.191.269 % 9,96  
SUMAS 102,80 776.448 % 9,95  
CRFSA 57,55 31.443.524 % 9,93  
VAKFN 3,92 83.303.392 % 9,80  
AKMGY 85,75 11.194.638 % 9,72  
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Dolar 19,0008 19,0061 % 0,09  
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Riyal 5,0432 5,0685 % -0,03  
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11:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.929 1.929 9,75  
Altın Gr. 1.180 1.180 7,04  
Cumhuriyet 7.912 8.032 24,00  
Tam 7.930 8.008 22,00  
Yarım 3.888 3.918 10,00  
Çeyrek 1.944 1.959 5,00  
Gümüş.Ons 21,84 21,87 0,16  
Gümüş Gr. 13,38 13,40 0,13  
B. Petrol 75,15 75,15 0,45  
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