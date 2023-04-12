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***GSIPD* *UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

12.04.2023 11:57
***GSIPD* *UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


***GSIPD******UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler [UNLUS, GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
AGSAA.V
Sözleşme No
0AB06941000B0CB9 0AB06941000AD4BE 0AB06941000ADB9A
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/04/2023
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136728


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BURVA 33,66 20.076.034 % 10,00  
ATSYH 107,80 5.125.839 % 10,00  
MARKA 23,98 10.724.911 % 10,00  
EDIP 8,59 30.719.097 % 9,99  
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Riyal 5,1329 5,1586 % 0,08  
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14:33 Alış Satış %  
Altın Ons 2.008 2.008 4,62  
Altın Gr. 1.248 1.248 4,61  
Cumhuriyet 8.522 8.651 36,00  
Tam 8.571 8.628 11,00  
Yarım 4.186 4.222 5,00  
Çeyrek 2.093 2.111 3,00  
Gümüş.Ons 25,16 25,18 0,11  
Gümüş Gr. 15,62 15,63 0,07  
B. Petrol 85,64 85,64 0,03  
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