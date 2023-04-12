***GSIPD* *UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***GSIPD******UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [UNLUS, GSIPD]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarYAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARIİlgili İşlem SırasıAGSAA.VSözleşme No0AB06941000B0CB9 0AB06941000AD4BE 0AB06941000ADB9Aİşlemin Gerçekleşme Tarihi12/04/2023İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136728BIST