***GSIPD* *UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
12.04.2023 11:57
***GSIPD******UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [UNLUS, GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
AGSAA.V
Sözleşme No
0AB06941000B0CB9 0AB06941000AD4BE 0AB06941000ADB9A
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/04/2023
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136728
BIST
14:335.169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 44,55
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.174
En Düşük
5.121
14:3319,3175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0331
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
14:3321,1202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0930
|Açılış
|: 21,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,1655
En Düşük
20,9931
14:331.248,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,09
|Açılış
|: 1.248,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.254,45
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler14:33
|KRGYO
|18,26
|14.553.342
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.076.034
|% 10,00
|
|ATSYH
|107,80
|5.125.839
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|10.724.911
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|30.719.097
|% 9,99
|
|HEDEF
|21,68
|56.736.868
|% -8,29
|
|ONCSM
|113,00
|122.863.148
|% -5,83
|
|GESAN
|80,85
|1.047.467.224
|% -4,32
|
|AVHOL
|16,30
|45.202.264
|% -4,12
|
|YYAPI
|2,96
|110.357.320
|% -3,90
|
|THYAO
|135,40
|3.131.947.280
|% 1,80
|
|ASELS
|54,85
|1.697.143.238
|% 2,52
|
|KOZAL
|22,50
|1.551.751.634
|% 0,81
|
|EREGL
|36,38
|1.502.621.015
|% 0,50
|
|SISE
|44,70
|1.237.874.417
|% 1,50
|
|ZOREN
|5,53
|678.919.868
|% 3,17
|
|EKGYO
|7,15
|871.862.876
|% 1,55
|
|ISCTR
|12,27
|1.050.671.843
|% 0,99
|
|SKBNK
|2,59
|205.229.738
|% 1,17
|
|KOZAL
|22,50
|1.551.751.634
|% 0,81
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3129
|19,3175
|% 0,17
|
|Euro
|21,1050
|21,1202
|% 0,44
|
|Sterlin
|23,8903
|24,0101
|% -0,07
|
|Frank
|21,3300
|21,4585
|% 0,23
|
|Riyal
|5,1329
|5,1586
|% 0,08
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|4,62
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|4,61
|
|Cumhuriyet
|8.522
|8.651
|36,00
|
|Tam
|8.571
|8.628
|11,00
|
|Yarım
|4.186
|4.222
|5,00
|
|Çeyrek
|2.093
|2.111
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,62
|15,63
|0,07
|
|B. Petrol
|85,64
|85,64
|0,03
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:46MARKA
Yüzde 10.00 oranında artışla 23.98 lira fiyatla işlem gören hissede 447, 244 adet işlem
-
14:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 74 artarak (% 1.15 ) 5, 706
-
14:45XU100
Endeks 5, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 33, 134.00 milyon TL de
-
14:45HLGYO
Yüzde 4.34 oranında artışla 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 892, 472 adet işlem
-
14:43HUBVC
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 414, 567 adet işlem