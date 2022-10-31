***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
31.10.2022 10:48
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
İlgili Şirketler [GSIPD]
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Konu: Goldman Sachs International – Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28'inci maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış İhraççı Bilgi Dokümanı
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının ve sertifikalarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış İhraççı Bilgi Dokümanı "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075181
BIST
12:323.935
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 56,22
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.939
En Düşük
3.881
12:3218,6165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0360
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
12:3218,5094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0272
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
12:32980,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,13
|Açılış
|: 980,38
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler12:30
|VKING
|14,86
|6.419.536
|% 9,99
|
|PETUN
|48,10
|29.860.408
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|3.960.794
|% 9,96
|
|TUCLK
|26,52
|6.010.731
|% 9,95
|
|ULUUN
|36,02
|159.423.804
|% 9,95
|
|AGYO
|5,50
|52.928.637
|% -9,98
|
|MTRYO
|2,73
|5.243.227
|% -9,90
|
|METRO
|1,54
|62.818.937
|% -6,67
|
|TUREX
|16,96
|24.673.453
|% -6,14
|
|MZHLD
|131,20
|18.881.303
|% -6,08
|
|THYAO
|98,20
|2.526.039.817
|% 1,29
|
|SASA
|118,40
|1.554.036.305
|% 8,33
|
|AKBNK
|14,55
|1.281.529.645
|% -0,89
|
|YKBNK
|8,95
|1.097.768.953
|% 0,79
|
|TUPRS
|374,40
|982.702.005
|% 2,41
|
|EKGYO
|4,41
|815.827.046
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,95
|1.097.768.953
|% 0,79
|
|TSKB
|2,98
|302.606.979
|% -1,32
|
|SKBNK
|2,04
|205.028.001
|% -0,49
|
|ISCTR
|9,05
|804.540.838
|% 0,00
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6147
|18,6162
|% 0,19
|
|Euro
|18,5032
|18,5119
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,4285
|21,5360
|% -0,41
|
|Frank
|18,5373
|18,6490
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% 0,22
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|-5,90
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-2,53
|
|Cumhuriyet
|6.556
|6.655
|-11,00
|
|Tam
|6.583
|6.649
|-87,00
|
|Yarım
|3.208
|3.248
|-46,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.623
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,09
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|-0,12
|
|B. Petrol
|93,36
|93,36
|-0,41
|