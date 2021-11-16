***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)









***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [GSIPD]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGoldman Sachs International (İhraççı) tarafından bir yıllık dönem içerisinde ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği, yurtiçinde toplam 50.000.000 TL itibar değerinde 5.000.000.000 adet yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı (İBD) ve ekleri "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.Söz konusu İhraççı Bilgi Dokümanı ve ekler ayrıca İhraççının www.goldmansachs.com.tr ve piyasa yapıcı Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin www.unlumenkul.com internet adreslerinde yayımlanmıştır. Söz konusu İhraççı Bilgi Dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet İhraççı ve piyasa yapıcı kurumun internet sitelerinde 26/11/2021 tarihinde yayımlanacaktır.Ünlü Menkul Değerler A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978106BIST