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***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)

16.11.2021 18:14
***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan


***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Goldman Sachs International (İhraççı)  tarafından bir yıllık dönem içerisinde ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği, yurtiçinde toplam 50.000.000 TL itibar değerinde 5.000.000.000 adet yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında  onaylanan İhraççı  Bilgi Dokümanı (İBD) ve ekleri  "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Söz konusu İhraççı Bilgi Dokümanı ve ekler ayrıca İhraççının www.goldmansachs.com.tr ve piyasa yapıcı Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin www.unlumenkul.com internet adreslerinde yayımlanmıştır. Söz konusu İhraççı Bilgi Dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet İhraççı ve piyasa yapıcı kurumun internet sitelerinde 26/11/2021 tarihinde yayımlanacaktır.
 
Ünlü Menkul Değerler A.Ş




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978106


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