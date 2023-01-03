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***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)

03.01.2023 18:31
***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan


***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)

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Açıklamalar

       Konu: Goldman Sachs International – Varant ve Sertifikalara İlişkin İhraççı Bilgi Dokümanı
Goldman Sachs International (İhraççı) tarafından bir yıllık dönem içerisinde ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği, yurtiçinde toplam 250.000.000 TL itibar değerinde 25.000.000.000 adet yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2022 tarih 77/1903 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı (İBD)  "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Söz konusu İhraççı Bilgi Dokümanı ayrıca İhraççının www.goldmansachs.com.tr  ve piyasa yapıcı Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin www.unlumenkul.com   internet adreslerinde yayımlanmış olup, İhraççı Bilgi Dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ihraççı Goldman Sachs International'a ait www.goldmansachs.com.tr   ile piyasa yapıcısı Ünlü Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne ait www.unlumenkul.com   internet adreslerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tr  internet adresinde 09/01/2023 tarihinde yayımlanacaktır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092508


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