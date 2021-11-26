***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
26.11.2021 15:13
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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16.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/11/2021 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-13022 sayılı yazısı çerçevesinde 29/11/2021 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Özet "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979803
BIST
16:331.771
En Yüksek
|Değişim
|: -2,63%
|| -47,88
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.765
16:3312,3233
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 0,3235
|Açılış
|: 12,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,3721
En Düşük
11,9402
16:3313,9155
En Yüksek
|Değişim
|: 3,33%
|| 0,4481
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,9644
En Düşük
13,3965
16:33714,44
En Yüksek
|Değişim
|: 3,50%
|| 24,14
|Açılış
|: 714,44
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
717,33
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler16:31
|ARMDA
|63,25
|4.318.693
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|RALYH
|17,83
|27.716.480
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|136.290.843
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|22.786.693
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.279.321
|% -9,98
|
|THYAO
|16,91
|3.099.614.654
|% -9,96
|
|PGSUS
|88,15
|622.789.966
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|70.756.298
|% -9,93
|
|TAVHL
|26,64
|381.783.763
|% -9,69
|
|THYAO
|16,91
|3.099.614.654
|% -9,96
|
|SASA
|39,56
|1.498.775.584
|% 1,07
|
|GARAN
|11,47
|1.387.596.581
|% -2,30
|
|HALKB
|5,00
|1.142.944.604
|% -4,76
|
|YKBNK
|3,20
|1.107.984.244
|% -3,90
|
|YKBNK
|3,20
|1.107.984.244
|% -3,90
|
|EKGYO
|2,20
|691.030.289
|% -0,45
|
|HALKB
|5,00
|1.142.944.604
|% -4,76
|
|THYAO
|16,91
|3.099.614.654
|% -9,96
|
|MOBTL
|1,68
|265.680.501
|% 0,60
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2765
|12,3142
|% 2,62
|
|Euro
|13,8630
|13,9114
|% 3,30
|
|Sterlin
|16,4445
|16,5270
|% 3,17
|
|Frank
|13,3026
|13,3827
|% 4,17
|
|Riyal
|3,2859
|3,3024
|% 3,04
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|12,09
|
|Altın Gr.
|711
|711
|20,77
|
|Cumhuriyet
|4.670
|4.741
|121,00
|
|Tam
|4.664
|4.787
|138,68
|
|Yarım
|2.254
|2.315
|67,08
|
|Çeyrek
|1.131
|1.158
|33,54
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,30
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|9,25
|9,26
|0,15
|
|B. Petrol
|77,73
|77,73
|-4,49
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:43CLEBI
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 170.50 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 724 adet işlem
-
16:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -65, 68 kaybederek (% -3.33 ) 1, 906
-
16:42XU100
Endeks 1, 769 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 76 altında . İşlem hacmi 26, 205.00 milyon TL de
-
16:40GLYHO
Yüzde -9.38 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 000, 459 adet işlem
-
16:39TAVHL
Yüzde -9.69 oranında düşüşle 26.64 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 813, 993 adet işlem