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***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)

26.11.2021 15:13
***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)


***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun  11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile  Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/11/2021 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-13022  sayılı yazısı  çerçevesinde  29/11/2021 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Özet  "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
 
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979803


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