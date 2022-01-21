***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
21.01.2022 13:58
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Konu:Goldman Sachs International–24/01/2022 tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Özet
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/01/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-16071 sayılı yazısı çerçevesinde 24/01/2022 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Özet "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995589
BIST
17:051.996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -18,00
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
17:0513,4263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0496
|Açılış
|: 13,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
17:0515,2553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1113
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2556
En Düşük
15,0961
17:05792,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,00
|Açılış
|: 792,98
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler17:05
|LINK
|33,44
|27.750.832
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.502.472
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.923.465
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|28.815.239
|% 9,92
|
|ERCB
|50,70
|55.624.869
|% 9,36
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.096.813
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,12
|2.520.652.843
|% -3,49
|
|KRDMD
|12,18
|2.464.949.459
|% -3,72
|
|SISE
|13,86
|1.411.204.158
|% 0,51
|
|GARAN
|11,90
|1.344.983.132
|% -0,34
|
|PETKM
|8,76
|1.239.219.093
|% -1,13
|
|YKBNK
|4,02
|1.076.716.981
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,18
|2.464.949.459
|% -3,72
|
|EKGYO
|2,39
|417.177.872
|% -0,42
|
|PETKM
|8,76
|1.239.219.093
|% -1,13
|
|TSKB
|1,56
|196.485.730
|% 0,00
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4065
|13,4263
|% 0,37
|
|Euro
|15,2422
|15,2553
|% 0,73
|
|Sterlin
|18,1244
|18,2153
|% 0,10
|
|Frank
|14,6295
|14,7176
|% 0,89
|
|Riyal
|3,5607
|3,5785
|% 0,25
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|3,61
|
|Altın Gr.
|793
|793
|3,45
|
|Cumhuriyet
|5.262
|5.342
|-2,00
|
|Tam
|5.237
|5.370
|-3,60
|
|Yarım
|2.531
|2.598
|-1,75
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|-0,87
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,51
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|0,07
|
|B. Petrol
|87,80
|87,80
|-0,58
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:19BRKSN
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 9.42 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 929 adet işlem
-
17:17XU100
Endeks 1, 993 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 24, 434.00 milyon TL de
-
17:15Z30EA
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 26.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 266 adet işlem
-
17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 75 kaybederek (% -1.15 ) 1, 786
-
17:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, LIDFA, IHEVA, KGYO, LINK, EDATA