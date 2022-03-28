***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
28.03.2022 15:05
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Konu : Goldman Sachs International-29.03.2022 tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Özet
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2021 tarih 59-1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Piyasası Kurulu'nun 24.03.2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-19084 sayılı yazısı çerçevesinde 29.03.2022 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Özet "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013393
BIST
15:542.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 10,33
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
15:5414,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0153
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
15:5416,2659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0290
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
15:54927,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,55
|Açılış
|: 927,45
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler15:53
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|833.959
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.668.608
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|16.168.868
|% 9,83
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|199.819.204
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|64.241.384
|% -9,90
|
|KSTUR
|241,00
|168.212
|% -5,49
|
|SKTAS
|3,17
|14.819.998
|% -5,09
|
|THYAO
|29,08
|3.226.790.234
|% 3,27
|
|SASA
|61,85
|1.913.579.459
|% 3,08
|
|KARSN
|5,11
|1.109.806.464
|% 3,23
|
|KRDMD
|15,31
|1.015.058.226
|% 0,07
|
|EREGL
|32,94
|979.518.959
|% -0,78
|
|ODAS
|1,84
|692.491.231
|% 9,52
|
|KARSN
|5,11
|1.109.806.464
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,35
|379.304.240
|% 3,07
|
|THYAO
|29,08
|3.226.790.234
|% 3,27
|
|DOHOL
|3,30
|327.311.242
|% 2,17
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8426
|14,8487
|% 0,12
|
|Euro
|16,2584
|16,2711
|% -0,15
|
|Sterlin
|19,3935
|19,4908
|% -0,50
|
|Frank
|15,8124
|15,9077
|% -0,39
|
|Riyal
|3,9457
|3,9655
|% 0,10
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-18,95
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-6,45
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.230
|-50,00
|
|Tam
|6.110
|6.263
|-48,31
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|-23,37
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|-11,68
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|-0,19
|
|B. Petrol
|112
|112
|-5,46
|
Seans Raporu
15:53
daha fazla
-
16:08DAPGM
Yüzde 4.18 oranında artışla 18.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 257, 307 adet işlem
-
16:06ZRGYO
Yüzde 5.19 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 798, 854 adet işlem
-
16:05PEGYO
Yüzde 5.98 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 106, 149 adet işlem
-
16:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 8 artarak (% 0.16 ) 2, 417
-
16:03GLYHO
Yüzde 8.12 oranında artışla 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 511, 713 adet işlem