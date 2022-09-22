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***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)

22.09.2022 14:44
***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)


***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet)

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Açıklamalar

Konu: Goldman Sachs International – 23/09/2022 tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Özet
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun  11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile  Sermaye Piyasası Piyasası Kurulu'nun 20/09/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-26192 sayılı yazısı  çerçevesinde  23/09/2022 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Özet  "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
        
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064665


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