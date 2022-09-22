***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
22.09.2022 14:44
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Konu: Goldman Sachs International – 23/09/2022 tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Özet
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Piyasası Kurulu'nun 20/09/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-26192 sayılı yazısı çerçevesinde 23/09/2022 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Özet "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064665
BIST
15:063.289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 43,70
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.300
En Düşük
3.237
15:0618,3771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0501
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
15:0618,2151
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1861
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
15:06989,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,58
|Açılış
|: 989,08
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler15:06
|KMPUR
|49,72
|115.749.323
|% 10,00
|
|UNLU
|7,17
|68.499.425
|% 9,97
|
|ULUSE
|130,60
|16.523.323
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|39.132.876
|% 9,87
|
|UTPYA
|24,70
|2.192.208
|% 9,78
|
|PINSU
|7,22
|63.094.766
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|116.094.943
|% -9,96
|
|ISGYO
|11,23
|86.671.320
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|339.270.332
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|54.842.043
|% -9,78
|
|THYAO
|70,60
|2.537.909.137
|% 1,22
|
|EKGYO
|4,06
|2.441.388.511
|% 4,10
|
|SISE
|27,58
|1.945.625.594
|% 2,68
|
|YKBNK
|7,19
|1.814.330.717
|% 2,86
|
|AKBNK
|11,68
|1.704.237.154
|% 1,39
|
|EKGYO
|4,06
|2.441.388.511
|% 4,10
|
|YKBNK
|7,19
|1.814.330.717
|% 2,86
|
|ZOREN
|4,03
|804.219.099
|% 1,77
|
|ISCTR
|8,15
|1.542.561.162
|% 2,77
|
|AKBNK
|11,68
|1.704.237.154
|% 1,39
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3617
|18,3771
|% 0,27
|
|Euro
|18,1936
|18,2151
|% 1,03
|
|Sterlin
|20,7377
|20,8417
|% 0,69
|
|Frank
|18,6591
|18,7715
|% -1,23
|
|Riyal
|4,8676
|4,8921
|% 0,22
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,06
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,82
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.740
|-19,00
|
|Tam
|6.677
|6.749
|-47,00
|
|Yarım
|3.253
|3.299
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.650
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,64
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,04
|
|B. Petrol
|91,02
|91,02
|1,19
|