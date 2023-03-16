***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
16.03.2023 10:45
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Konu: Goldman Sachs International- 17/03/2023 Tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Özet
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2022 tarih 77/1903 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/03/2023 tarih E-29833736-105.02.02.02-34317 sayılı yazısı çerçevesinde 17/03/2023 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Özet "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125435
BIST
13:075.212
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 90,69
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.216
En Düşük
5.138
13:0719,0071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 19,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,2238
En Düşük
18,7926
13:0720,1839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0980
|Açılış
|: 20,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,4436
En Düşük
19,9009
13:071.173,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.173,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler13:07
|MARKA
|11,77
|13.180.190
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|539.086.432
|% 9,99
|
|SOKE
|17,87
|308.562.130
|% 9,97
|
|DGGYO
|28,98
|12.481.660
|% 9,94
|
|EMKEL
|13,62
|114.123.513
|% 9,93
|
|MMCAS
|4,18
|1.601.120
|% -9,91
|
|IDEAS
|29,56
|21.401.475
|% -6,46
|
|PENTA
|24,18
|363.760.824
|% -5,40
|
|RODRG
|66,95
|21.916.615
|% -4,36
|
|TLMAN
|57,75
|12.658.675
|% -3,10
|
|ASTOR
|57,85
|2.816.029.196
|% 7,83
|
|ISCTR
|14,84
|2.570.375.330
|% 1,50
|
|EREGL
|39,72
|1.842.822.574
|% 2,95
|
|THYAO
|133,00
|1.445.306.676
|% 1,60
|
|SASA
|114,40
|1.161.803.262
|% 0,09
|
|ISCTR
|14,84
|2.570.375.330
|% 1,50
|
|YKBNK
|11,34
|1.145.174.307
|% 1,98
|
|EKGYO
|7,28
|498.914.553
|% 0,97
|
|AKBNK
|18,90
|1.138.304.568
|% 1,61
|
|ASTOR
|57,85
|2.816.029.196
|% 7,83
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9893
|19,0071
|% 0,08
|
|Euro
|20,1682
|20,1839
|% 0,49
|
|Sterlin
|22,8693
|22,9840
|% 0,18
|
|Frank
|20,4019
|20,5248
|% 0,69
|
|Riyal
|5,0435
|5,0688
|% 0,04
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.174
|1.174
|2,40
|
|Cumhuriyet
|7.874
|7.993
|-12,00
|
|Tam
|7.916
|7.962
|-3,00
|
|Yarım
|3.867
|3.896
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.934
|1.948
|-1,00
|