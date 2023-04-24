***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
24.04.2023 10:51
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Konu: Goldman Sachs International- 25/04/2023 Tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Özet
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2022 tarih 77/1903 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/04/2023 tarih E-29833736-105.02.02.02-36253 sayılı yazısı çerçevesinde 25/04/2023 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Özet "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140406
BIST
15:165.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 32,19
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.023
15:1619,4070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
15:1621,3749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1286
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
15:161.236,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.236,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,37
En Düşük
1.232,91
BIST En Aktif Hisseler15:14
|IHAAS
|143,30
|13.988.468
|% 9,98
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.546.082
|% 9,97
|
|KAREL
|18,31
|25.849.274
|% 9,97
|
|FENER
|56,35
|58.062.646
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,48
|62.960.030
|% 9,80
|
|IMASM
|41,70
|160.641.726
|% -9,97
|
|GSRAY
|8,80
|275.509.689
|% -6,18
|
|QNBFL
|82,20
|81.136
|% -5,73
|
|MEPET
|4,80
|56.596.392
|% -5,70
|
|AVGYO
|3,26
|15.531.667
|% -5,51
|
|THYAO
|135,80
|2.058.630.702
|% 1,34
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.546.082
|% 9,97
|
|CVKMD
|164,10
|1.372.019.608
|% 7,89
|
|EREGL
|34,30
|1.347.560.177
|% -0,46
|
|KOZAL
|22,56
|1.037.318.356
|% -0,70
|
|EKGYO
|6,67
|519.500.356
|% -0,74
|
|ISCTR
|11,91
|820.460.599
|% 0,42
|
|YKBNK
|10,22
|661.419.740
|% 0,49
|
|AKBNK
|17,81
|1.032.552.591
|% 0,62
|
|KOZAL
|22,56
|1.037.318.356
|% -0,70
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4027
|19,4087
|% 0,04
|
|Euro
|21,3697
|21,3825
|% 0,64
|
|Sterlin
|24,0657
|24,1864
|% 0,01
|
|Frank
|21,7039
|21,8346
|% 0,18
|
|Riyal
|5,1586
|5,1845
|% 0,03
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|-0,23
|
|Altın Gr.
|1.237
|1.238
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|8.910
|9.044
|-36,00
|
|Tam
|8.951
|9.085
|-55,00
|
|Yarım
|4.371
|4.441
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.186
|2.234
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,63
|15,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,31
|81,31
|-0,15
|
Seans Raporu
15:14
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