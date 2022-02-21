***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
21.02.2022 14:04
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [GSIPD]
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Konu:Goldman Sachs International–22/02/2022 tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/02/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-17407 sayılı yazısı çerçevesinde 22/02/2022 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003127
BIST
16:572.027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,08
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
16:5713,6526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0048
|Açılış
|: 13,6420
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
16:5715,4860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0208
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
16:57831,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,84
|Açılış
|: 831,63
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler16:57
|DERHL
|5,72
|26.754.365
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|41.982.107
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|333.772.848
|% 9,99
|
|MERIT
|37,14
|48.793.623
|% 9,95
|
|KARSN
|3,94
|568.477.267
|% 8,54
|
|BASCM
|3,08
|5.666.607
|% -35,83
|
|CEOEM
|15,31
|24.066.047
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.255.945
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|THYAO
|29,18
|3.929.370.977
|% -0,75
|
|KRDMD
|11,67
|1.075.585.439
|% -0,60
|
|YKBNK
|4,05
|929.270.754
|% 0,50
|
|EREGL
|28,36
|848.911.310
|% 0,07
|
|GARAN
|11,80
|771.672.611
|% -0,34
|
|YKBNK
|4,05
|929.270.754
|% 0,50
|
|KARSN
|3,94
|568.477.267
|% 8,54
|
|THYAO
|29,18
|3.929.370.977
|% -0,75
|
|ODAS
|1,34
|169.434.582
|% -1,47
|
|KRDMD
|11,67
|1.075.585.439
|% -0,60
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6440
|13,6526
|% 0,04
|
|Euro
|15,4744
|15,4860
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,5104
|18,6032
|% 0,05
|
|Frank
|14,8189
|14,9082
|% 0,44
|
|Riyal
|3,6262
|3,6444
|% 0,00
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-1,69
|
|Altın Gr.
|832
|832
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|5.531
|5.614
|-9,00
|
|Tam
|5.507
|5.644
|-7,60
|
|Yarım
|2.662
|2.730
|-3,68
|
|Çeyrek
|1.335
|1.365
|-1,84
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,44
|10,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|91,86
|91,86
|0,47
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
-
17:11ORCAY
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 490, 382 adet işlem
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17:09TRILC
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 9.76 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 230, 524 adet işlem
-
17:08XU100
Endeks 2, 028 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 21, 068.00 milyon TL de
-
17:08MSGYO
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 006 adet işlem
-
17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 45 kaybederek (% -0.24 ) 1, 824