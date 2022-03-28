***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
28.03.2022 14:50
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Konu: Goldman Sachs International – 29/03/2022 tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/03/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-19084 sayılı yazısı çerçevesinde 29/03/2022 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013388
BIST
14:542.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 8,47
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
14:5414,8432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0126
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
14:5416,2877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0072
|Açılış
|: 16,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
14:54920,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -13,65
|Açılış
|: 920,26
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler14:52
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|833.959
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.415.595
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|16.123.850
|% 9,83
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|199.433.237
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|61.883.993
|% -9,90
|
|KSTUR
|241,00
|168.212
|% -5,49
|
|SANEL
|5,82
|2.106.459
|% -4,59
|
|THYAO
|29,12
|2.913.460.872
|% 3,41
|
|SASA
|61,50
|1.762.992.478
|% 2,50
|
|KRDMD
|15,34
|913.914.179
|% 0,26
|
|KARSN
|5,06
|810.108.162
|% 2,22
|
|EREGL
|33,02
|809.586.809
|% -0,54
|
|ODAS
|1,83
|604.874.503
|% 8,93
|
|KARSN
|5,06
|810.108.162
|% 2,22
|
|THYAO
|29,12
|2.913.460.872
|% 3,41
|
|EKGYO
|2,33
|225.792.957
|% 2,19
|
|YKBNK
|3,91
|296.638.921
|% 0,26
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8385
|14,8451
|% 0,10
|
|Euro
|16,2754
|16,2867
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,4124
|19,5097
|% -0,40
|
|Frank
|15,7975
|15,8927
|% -0,48
|
|Riyal
|3,9442
|3,9640
|% 0,06
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-26,69
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-13,51
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-94,00
|
|Tam
|6.063
|6.214
|-96,63
|
|Yarım
|2.931
|3.006
|-46,74
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|-23,37
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|25,00
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|-0,28
|
|B. Petrol
|111
|111
|-6,12
|