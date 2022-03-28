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***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

28.03.2022 14:50
***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onay


***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)

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Açıklamalar

     Konu: Goldman Sachs International – 29/03/2022 tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun  11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile  Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/03/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-19084 sayılı yazısı  çerçevesinde  29/03/2022 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin  Sermaye Piyasası Aracı Notu  "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013388


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