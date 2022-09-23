Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

23.09.2022 17:04
***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onay


***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Konu: Goldman Sachs International – 23/09/2022 tarihinde ihraç edilen Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu - DÜZELTME
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun  11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile  Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/09/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-26192 sayılı yazısı  çerçevesinde  23/09/2022 tarihinde ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarından  VODAFONE (VODFN)   payına dayalı alım/satım varantlarının kullanım fiyatında yapılan düzeltme sonrası  Sermaye Piyasası Aracı Notu  "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064975


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:543.292
Değişim :  -0,09% |  -2,94
Açılış :  3.304  
Önceki Kapanış :  3.295  
En Yüksek
3.330 En Düşük
3.276
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULKER 21,78 148.887.078 % 10,00  
GLBMD 13,53 14.680.506 % 10,00  
KRPLS 7,37 190.534.743 % 10,00  
GLCVY 16,25 61.554.384 % 9,95  
DESA 28,74 17.465.928 % 9,95  
daha fazla
16:54 Alış Satış %  
Dolar 18,4050 18,4143 % 0,52  
Euro 17,9284 17,9349 % -0,59  
Sterlin 20,2427 20,3442 % -1,48  
Frank 18,7663 18,8793 % 0,56  
Riyal 4,8815 4,9060 % 0,62  
daha fazla
16:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.645 1.645 -25,99  
Altın Gr. 975 976 -8,34  
Cumhuriyet 6.640 6.741 5,00  
Tam 6.665 6.772 10,00  
Yarım 3.240 3.301 0,00  
Çeyrek 1.625 1.651 1,00  
Gümüş.Ons 18,92 18,95 -0,70  
Gümüş Gr. 11,26 11,27 -0,31  
B. Petrol 86,39 86,39 -4,07  
Seans Raporu 16:54
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru