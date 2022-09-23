***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
23.09.2022 17:04
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International – 23/09/2022 tarihinde ihraç edilen Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu - DÜZELTME
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/09/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-26192 sayılı yazısı çerçevesinde 23/09/2022 tarihinde ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarından VODAFONE (VODFN) payına dayalı alım/satım varantlarının kullanım fiyatında yapılan düzeltme sonrası Sermaye Piyasası Aracı Notu "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064975
BIST
16:543.292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,94
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
16:5418,4143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0957
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4148
En Düşük
18,3035
16:5417,9349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1064
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9129
16:54974,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -8,92
|Açılış
|: 974,88
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler16:54
|ULKER
|21,78
|148.887.078
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,53
|14.680.506
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|190.534.743
|% 10,00
|
|GLCVY
|16,25
|61.554.384
|% 9,95
|
|DESA
|28,74
|17.465.928
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,11
|42.397.892
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.136.535
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|9.084.660
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|19.475.591
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|29.547.860
|% -9,96
|
|THYAO
|71,30
|4.284.176.740
|% 0,00
|
|SASA
|61,00
|2.477.666.927
|% 5,08
|
|SAHOL
|27,38
|1.698.263.445
|% 0,44
|
|SISE
|27,22
|1.457.536.066
|% -1,09
|
|VAKBN
|7,82
|1.440.262.260
|% 0,90
|
|EKGYO
|4,02
|1.353.795.372
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,52
|1.029.123.603
|% 6,60
|
|VAKBN
|7,82
|1.440.262.260
|% 0,90
|
|HALKB
|7,78
|1.214.521.000
|% -0,26
|
|DOHOL
|5,30
|809.961.916
|% 0,95
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4050
|18,4143
|% 0,52
|
|Euro
|17,9284
|17,9349
|% -0,59
|
|Sterlin
|20,2427
|20,3442
|% -1,48
|
|Frank
|18,7663
|18,8793
|% 0,56
|
|Riyal
|4,8815
|4,9060
|% 0,62
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-25,99
|
|Altın Gr.
|975
|976
|-8,34
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.741
|5,00
|
|Tam
|6.665
|6.772
|10,00
|
|Yarım
|3.240
|3.301
|0,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.651
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|-0,31
|
|B. Petrol
|86,39
|86,39
|-4,07
|
Seans Raporu
16:54
daha fazla
-
17:08XU100
Endeks 3, 290 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 43, 624.00 milyon TL de
-
17:08AVOD
Yüzde -3.25 oranında düşüşle 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 156, 436 adet işlem
-
17:07ZRGYO
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 218, 825 adet işlem
-
17:06RODRG
Yüzde 6.27 oranında artışla 39.00 lira fiyatla işlem gören hissede 142, 794 adet işlem
-
17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 05 kaybederek (% -0.24 ) 2, 917