***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [GSIPD]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.09.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu: Goldman Sachs International – 23/09/2022 tarihinde ihraç edilen Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu - DÜZELTMEGoldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/09/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-26192 sayılı yazısı çerçevesinde 23/09/2022 tarihinde ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarından VODAFONE (VODFN) payına dayalı alım/satım varantlarının kullanım fiyatında yapılan düzeltme sonrası Sermaye Piyasası Aracı Notu "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.Ünlü Menkul Değerler A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064975BIST