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***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

26.10.2022 13:46
***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onay


***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)

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Konu: Goldman Sachs International – 27/10/2022 tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Sermaye Pi
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BIST En Aktif Hisseler15:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 16,07 30.658.365 % 9,99  
DERHL 7,27 133.640.111 % 9,98  
MRSHL 340,80 33.519.975 % 9,97  
ADEL 45,94 21.135.918 % 9,96  
TRCAS 23,84 144.654.144 % 9,96  
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15:14 Alış Satış %  
Dolar 18,5981 18,6203 % 0,09  
Euro 18,6238 18,6423 % 0,49  
Sterlin 21,4680 21,5756 % 0,89  
Frank 18,7275 18,8404 % 0,52  
Riyal 4,9334 4,9581 % -0,01  
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15:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.666 1.666 12,79  
Altın Gr. 998 998 9,55  
Cumhuriyet 6.681 6.782 32,00  
Tam 6.703 6.768 10,00  
Yarım 3.266 3.306 5,00  
Çeyrek 1.638 1.656 4,00  
Gümüş.Ons 19,45 19,48 0,12  
Gümüş Gr. 11,70 11,71 0,12  
B. Petrol 92,34 92,34 0,60  
Seans Raporu 15:14
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