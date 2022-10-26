***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
26.10.2022 13:46
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International – 27/10/2022 tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Sermaye Pi
15:143.987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 12,02
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.972
15:1418,6203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0175
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
15:1418,6423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0915
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
15:14998,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,55
|Açılış
|: 998,34
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler15:14
|TUREX
|16,07
|30.658.365
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|133.640.111
|% 9,98
|
|MRSHL
|340,80
|33.519.975
|% 9,97
|
|ADEL
|45,94
|21.135.918
|% 9,96
|
|TRCAS
|23,84
|144.654.144
|% 9,96
|
|AGYO
|7,53
|56.866.123
|% -9,93
|
|UFUK
|62,50
|3.299.017
|% -7,61
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|ALKA
|36,86
|197.202.805
|% -6,68
|
|ACSEL
|58,60
|57.912.067
|% -5,48
|
|THYAO
|100,40
|3.687.616.391
|% -0,10
|
|AKBNK
|15,77
|2.051.382.791
|% 1,61
|
|SISE
|33,72
|1.733.532.604
|% -0,30
|
|TUPRS
|367,20
|1.703.378.003
|% -1,95
|
|ASELS
|32,68
|1.561.360.160
|% 2,45
|
|EKGYO
|4,64
|1.280.715.968
|% 2,43
|
|SKBNK
|2,11
|573.819.301
|% -2,31
|
|TSKB
|3,15
|817.080.044
|% -0,94
|
|ODAS
|8,08
|1.281.848.089
|% 4,80
|
|DOHOL
|6,12
|875.069.989
|% -0,81
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5981
|18,6203
|% 0,09
|
|Euro
|18,6238
|18,6423
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,4680
|21,5756
|% 0,89
|
|Frank
|18,7275
|18,8404
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9334
|4,9581
|% -0,01
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|12,79
|
|Altın Gr.
|998
|998
|9,55
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.703
|6.768
|10,00
|
|Yarım
|3.266
|3.306
|5,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.656
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,12
|
|B. Petrol
|92,34
|92,34
|0,60
|